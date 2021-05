El futuro de la planta de basuras de Nostián sobre la mesa

El futuro de la planta de residuos sólidos urbanos de Nostián está en el debate político, fundamentalmente tras las declaraciones de los alcaldes de Culleredo, Cambre y Abegondo y su posible salida del Consorcio As Mariñas. Los tres regidores, como ya lo hizo con anterioridad el de Arteixo, consideran que el servicio de recogida y tratamiento de las basuras no responde a las demandas de sus municipios y es "muy mejorable". Las fuerzas políticas con representación en el Concello de A Coruña se han manifestado en el programa A Coruña opina sobre esta situación. El portavoz del gobierno municipal, José Manuel Lage, considera que no es un tema que preocupe a la ciudadanía. Señala que ningún municipio del área que forma parte del ente supramunicipal le ha manifestado al Concello herculino que tenga intención de "dejar Nostián".

Desde las filas del Partido Popular, su portavoz Rosa Gallego, ha advertido de graves problemas de funcionamiento en la planta denunciadas por los trabajadores y denuncia que las instalaciones lleven sin contrato desde enero del año pasado.

Marea Atlántica habla directamente de "abandono" de las políticas de residuos desde María Pita. Su portavoz, María García, alerta del riesgo de que el complejo de residuos acabe siendo inviable si se reduce el número de municipios que se reparte los gastos.

El BNG ha anunciado que llevará una iniciativa sobre este asunto al pleno del jueves 3 de junio. Su concelleira Avia Veira reclama una gestión metropolitana de los residuos y que se evite que los concellos acaben llevando sus residuos a Sogama.

Isabel Faraldo, de Unidas Podemos, no quiere "echar gasolina a este fuego" pero ha denunciado que no estén listo todavía el nuevo pliego de condiciones para el funcionamiento de Nostián.