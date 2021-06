El Grupo Pamesa prevé aumentar las ventas un 45% en 2021 hasta los 900 millones de euros

El Grupo Pamesa prevé cerrar 2021 con un aumento en las cifras de ventas de cerámica de un 45 % con respecto a 2020 -que ya fue un año bueno y registró un incremento del 20 % con respecto al 2019- hasta alcanzar los 900 millones de euros y se prevén inversiones con fondos propios por 70 millones de euros.



Así lo ha explicado hoy en una rueda de prensa en el nuevo restaurante del Estadio de la Cerámica en Vila-real el presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig quien ha destacado que a 31 de mayo de 2021 "los datos están funcionando ya muy bien", con un incremento del 63 % en las ventas cerámicas con respecto al mismo periodo de 2020, con un total de 349 millones de euros.



En cuanto a las cifras de 2020, año marcado por la pandemia en el que abril deportó pérdidas a la compañía, Roig ha indicado que las ventas cerámicas ascendieron a 161,6 millones de euros, un 20 % más que en 2019.



En las otras dos áreas de negocio, la venta de energía registró una disminución del 31 % con una facturación de 50 millones de euros, mientras que la venta de materias primas experimentó una bajada del 2 %, con 115,1 millones de euros.



"A pesar de las grandes dificultades", ha indicado Roig, 2020 ha sido "un buen año", con un incremento conjunto de las ventas del 11 %. Un año en el que la compañía invirtió 91 millones de euros en diferentes actuaciones en sus instalaciones y plantas, siempre con fondos propios y sin ayudas europeas.



Según ha señalado el presidente de Pamesa, el 2021 ha arrancado incluso con mejores cifras, con un crecimiento de la cerámica de un 63 % hasta el 31 de mayo y, desde febrero de 2020 a finales de abril de 2021, "hemos incorporado 527 nuevos trabajadores dentro del grupo, un incremento del 24 %".



Ha recordado que la compañía no ha llevado a cabo ningún ERE ni ERTE y que ha invertido 1,4 millones de euros en materia covid (como la realización de 8 campañas de test masivos -con un total de 21.600 pruebas realizadas- a sus 2.680 trabajadores).



La previsión es llegar, en las tres áreas de negocio, a 1.1000 millones de euros en ventas en 2021, "un incremento muy importante con respecto a 2020", ha agregado Fernando Roig, que ha vuelto a hacer hincapié en la "incomprensible" espera de 8 años por parte de la administración sobre la puesta en marcha de una mina en El Puig y ha pedido que "no nos pongan trabas y nos dejen trabajar".



Al contrario que con esta explotación, Roig se ha mostrado optimista con una nueva mina en la Comunidad de Aragón -que será la tercera de Pamesa en esta comunidad autónoma- en el municipio de Estercuel donde la compañía prevé reconvertir una mina de carbón en desuso en una mina para proveerse de arcilla.



En 2020 el Grupo Pamesa pagó 56,56 millones entre impuesto de sociedades, impuestos sobre la comercialización del gas y la electricidad, derechos de emisión de CO2, IRPF y Seguridad Social y ha asegurado que "está bien, pero ya está bien".



Sobre una posible subida de la imposición ha indicado que "los impuestos no son infinitos" y "si continúan aumentando, la riqueza, en vez de estar en nuestros bolsillos, no sé dónde estará".



Sobre el Corredor Mediterráneo, ha dicho que se hace "muy poquito" y que espera que los fondos europeos vendrán "muy bien para finalizarlo" por que "es fundamental para la economía" española y valenciana.