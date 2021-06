El Deportivo cierra la temporada de la pandemia con récord de abonados en la categoría

El Deportivo no pudo disfrutar del factor Riazor. Los blanquiazules sufrieron las limitaciones de la pandemia con muchas jornadas con el estadio cerrado y muchas otras con aforo reducido. Salvo el día de la debacle ante el Celta B, siempre que el público acudió al recinto municipal, el Dépor fue capaz de sacar adelante sus partidos en Segunda B. Datos contundentes que invitan al optimismo para el curso que viene si la pandemia permite que se sigan flexibilizando las medidas. Mientras tanto, el Depor ha anunciado el resultado de socios al cierre de este atípico curso en Segunda B. El Deportivo, asegura el club en su comunicado, cierra la temporada con 22.411 socios. Se trata del registro histórico más alto de la tercera categoría nacional. El anterior récord lo tenia el Real Oviedo, con una cifra que superaba los 16.000 socios. El Depor sigue vivo, en gran medida, por su imponente masa social.

Más socios que la mayoría de clubes del fútbol profesional

El Depor, en su informe al cierre del curso, señala que el club coruñés tiene más socios que la mayoría de los clubes del fútbol profesional. "Supera a 32 de los 42 clubes de Primera y Segunda", explica el RC Deportivo. Según datos del portal Transfermarket, basados en informes de la Fundación La Liga, tan sólo Espanyol y Málaga tienen más socios que los coruñeses en el fútbol de plata. En Primera, sólo diez equipos superan el registro blanquiazul. Por historia y por masa social, el Dépor juega en otra liga distinta a la que las penurias deportivas y económicas le han llevado en los últimos años tras malas decisiones encadenadas.

Por poner de espejo al eterno rival, el RC Celta, que rozó los puestos europeos hasta el final de la Liga en Primera, los blanquiazules tienen 5.610 abonados más que los olívicos. El propio Celta cifró en 16.801 el número de sus socios con los que cerraron el curso. Por otro lado, el Diario AS recogía en un reportaje que ningún estadio de la nueva Primera Federación tendrá una capacidad que supere los 30.000 espectadores que no sea Riazor. Desgraciadamente para el Dépor, eso, por sí solo, no gana partidos.

Datos de los socios del Deportivo

La campaña de socios iniciada por el equipo de Fernando Vidal en plena efervescencia a raíz del caso Fuenlabrada, logró que el deportivismo se movilizase en masa. En este curso, el club registró 3.255 nuevas altas. Como dato curioso de esta campaña, y forzado por la pandemia, el club tramitó de forma telemática el abono de 20,000 de sus socios ( 87% del total).

Por último, la grada de Marathón ha sido la que registró un mayor número de socios, (6.045). En cuanto a la distribución geográfica, la ciudad de A Coruña concentra la mayoría de los abonados (el 59 % de ellos) . En la provincia, los concellos con más seguidores abonados al Dépor son Oleiros y Culleredo (ambos con algo más de 1.000 socios), Arteixo y Cambre (por encima de 700). Lugo, al margen de la provincia coruñesa, es la que cuenta con más abonados.