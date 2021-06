Presidente del puerto de Ferrol-San Cibrao:"El pago del tren a Punta Langosteira es un chollo"

El presidente de la Autoridad portuaria de Ferrol-San Cibrao, Indalecio Seijo, considera un "chollo" que el Estado pague a la Autoridad Portuaria de A Coruña el enlace ferroviario a Punta Langosteira. En contraposición, subraya, el puerto exterior ferrolano contará con tren pero con inversión propia. "Deben dinero y se lo pagan" afirma en relación a la situación del puerto herculino.

Indalecio Seijo, presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, declaraba esta mañana que "la primera impresión facilmente es, caray, qué chollo, se han portado mal, deben dinero y se lo van a dar. Esa es la primera visión cuando lo analizas de verdad, pero de verdad que no nos gustaria estar en la situación del Puerto de A Coruña, que tiene ahora que hacer un tren a Langosteira y nosotros estamos haciendo el nuestro, lo estamos pagando con créditos del fondo finaciero que nos ha dado Puertos del Estado, que tenemos que devolver hasta el último céntimo y nos va a meter en tensiones financieras pero preferimos estar así que no como está la Autoridad Portuaria de A Coruña con esta tensión, puerto interior, Puertos del Estado, la alcaldesa... Yo no se lo envidio para nada al presidente de la Autoridad Porturaria de A Coruña que desde que llegó, veo que está interviniendo de una forma muy eficaz e intermediando muy bien entre todos los actores, porque son muchos actores y el está haciendo muy bien de moderador y lo felicito siempre que lo veo independientemente de que haya una foto de pancartas que son cosas más anecdóticas".

No se puede condonar la deuda que arrastra el puerto coruñés porque, dice, contraviene claramente la ley. El presidente del puerto ferrolano alaba la labor que está realizando su homólogo en A Coruña, Martín Fernández Prado, en medio de una situación "tan tensa". Seijo ha firmado un convenio con el rector de la UDC, Julio Abalde, dirigido al alumnado de grado y posgrado. El acuerdo les permitirá realizar prácticas de Logística en las instalaciones del puerto de Ferro-San Cibrao.

"Yo he estado con el presidente de Puertos del Estado y es imposible, no se puede condonar, es contrario a la ley. Seguro que llegan a un acuerdo de otra forma, pero eso de condonar... eso no exite, gracias a dios, si no ya estábamos todos mañana metiéndonos en números rojo". Finalizaba el Presidente de la Autoridad Porturia de Ferrol-San Cibrao.