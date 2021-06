Edu Expósito: "Trabajar al máximo y luchar cada día como si fuese el último"

Edu Expósito ha sido el protagonista de Coruña Deportiva. En un momento en el que el Deportivo desea dar un giro y potenciar su cantera, uno de los mejores productos salidos de Abegondo ha pasado por los micrófonos del programa para analizar la situación de un Dépor al que sigue desde la distancia.

El centrocampista viene de conocer el lado amargo del fútbol con el descenso de categoría del Éibar. Los armeros acaban de caer a Segunda División tras "dos años complicados. El primero lo salvamos a tres jornadas del final y este año ha sido más difícil, nos metimos en el pozo y ya no pudimos salir" confesó el catalán. Una decepción que le ha llevado a recordar la vivida en el Deportivo, con el ascenso frustrado en la promoción ante el Mallorca. "Ambas cosas duelen mucho. El dolor de mi primera temporada como profesional con el equipo que me dio la oportunidad... ese dolor y cómo nos lo quitaron de las manos, te deja marcado" reconoce Expósito. La caída a Segunda implicó la salida de la columna vertebral del equipo: Pablo Marí, Duarte, Carlos Fernández, Quique... y Edu Expósito. "La decisión de irme del Dépor fue una decisión dura. Venía del filial, tenía que ganarme el puesto, en pretemporada ese era mi rol. Duele mucho no conseguir el objetivo y te quitan jugar en Primera".

Lo que parecía el momento más bajo de la historia reciente del club, desembocó en un nuevo fracaso: el descenso a la categoría de bronce. Edu Expósito lo vivió desde Éibar con absoluta incredulidad. En su opinión, aquel Dépor debería haber luchado por otros objetivos. "Nadie pensaba en estar en Segunda B. A mi me llegó la oportunidad de jugar en Primera, pero jamás pensé en que pudiesen bajar de categoría. Se quedaban compañeros y se veía que había equipo para conseguir lo mismo... no ascenso directo, pero play off... yo lo veía"

Ahora el Deportivo afronta una nueva etapa e intanta que eso se perciba a simple vista. Al área deportiva llegan nuevos profesionales: jóvenes y formados en un fútbol que camia la gran velocidad. En el verde se anuncia rejuvenecimiento y producto propio. "Hay que cambiar cosas si no funcionan. Hay que confiar en la cantera. Si no tienes dinero suficiente... yo creo que hay que tirar de la cantera, siempre te saldrán jugadores. Antes de pagar a gente de fuera, mejor pagar a un chico que lo va a dejar todo y va a estar centrado en hacerlo lo mejor posible... Saldrá bien o mal, en Riazor hay que dar el nivel, pero la afición solo quiere que el que entre que se deje la piel". Por eso, la receta que recomienda a los futbolistas de Abegondo tiene como principal ingrediente el sacrificio. "Trabajar al máximo. Luchar cada día como si fuese el último y que no tengan miedo a lo que tengan delante"