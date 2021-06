El C.D.Castellón firmará a un director deportivo para tratar de regresar a la LFP

El presidente del CD Castellón, Vicente Montesinos, ha trazado este jueves las líneas del club para el futuro tras el descenso a Primera RFE y ha señalado que pese a perder la categoría “vamos a salir reforzados”.



Montesinos ha comparecido en rueda de prensa por primera vez después de que se consumara el descenso y ha reconocido que “amargo es este momento, pero más dulce será la victoria con un nuevo ascenso cuando llegue”, objetivo que espera que se consiga en el menor tiempo posible, ya que en el verano de 2022 se conmemorará el primer siglo de vida del club.



El presidente ha anunciado la incorporación de un director deportivo, aunque todavía no está perfilado quién asumirá esta parcela que contará con el asesoramiento del actual secretario técnico, Ángel Dealbert.



“El club cuenta con profesionales de una alta talla y estoy convencido que con un nuevo director deportivo que se responsabilice de toda la parcela deportiva del club será un gran acierto para llegar cuanto antes a la LFP”, ha indicado.



Un año en el que “se han cometido errores que nos han llevado al descenso. Admitimos los errores que han conllevado el descenso” y ha reconocido que ha sido “muy duro” para él, no solo como presidente, sino también como aficionado.



El club ha decidido, además, devolver el abono a los aficionados de la pasada temporada tras solo haber podido ir un número de cinco mil seguidores a dos partidos por la pandemia.



“Es justo devolver el importe de los abonos”, pese a que “es un esfuerzo económico importante”, aunque ha añadido que “la decisión estaba tomada manteniendo la categoría y descendiendo también” y “la adoptamos porque lo justo es justo".



En lo deportivo, un futbolista clave en las últimas temporadas como Rubén Díez, con contrato en vigor, podría fichar por un equipo de Segunda división, aunque el club cuenta con él.



“Es un jugador importantísimo, es jugador nuestro, pero no sé lo que pasará”, ha destacado Montesinos al que le gustaría contar con Pablo Hernández que ha finalizado contrato con el Leeds United y es accionista del Castellón: “Estaríamos encantados de que Pablo Hernández vistiera la albinegra”.



El CD Castellón quiere regresar al fútbol profesional y esa es la única meta: “Haremos una plantilla acorde a la categoría pero haciendo nuestros mayores esfuerzos para poder optar a ese ascenso” y es que de cara al futuro, “tenemos un proyecto muy potente”, ha concluido Montesinos.