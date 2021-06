Mañana se publica el bando de San Xoán

El Concello de A Coruña publicará mañana el bando de San Xoan que ratificará el cierre de las playas y el mantenimiento de la celebración en los barrios donde estarán permitidas las churrascadas y sardiñadas siempre con una declaración responsable.

La alcaldesa Inés Rey señala la conveniencia de realizar una fiesta familiar en las calles con el fin de evitar las aglomeraciones. Las playas de la ciudad deberán vaciarse el 23 de junio a las nueve de la noche. No se podrán encender hogueras en ningún espavio público de la ciudad, no habrá música en vivo ni se podrán cerrar vías públicas. Las declaraciones de responsabilidad para realizar sardiñadas y churrascadas podrán presentarse a través de la sede electrónica municipal o en el registro previua cita, siempre con 24 horas de antelación. No se permitirá realizarlas en zonas forestales ni en parques y jardines ni en el trazado del oleoducto, el parque de Bens, Jardines de Méndez Núñez, o contorno de la Torre de Hércules incluído el merendero de As Lapas.