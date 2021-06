As segundas xornadas A Luz da ciencia no Dolmen de Dombate profundizan sobre a covid 19

Xa están dispoñibles en liña as segundas Xornadas A Luz dá ciencia non Dolmen de Dombate, organizadas polo Concello de Cabana de Bergantiños en colaboración coa Deputación da Coruña e coordinadas polo astrofísico Jorge Mira. Tras unha aproximación ao mundo da Astroloxía para inaugurar a iniciativa, toca falar sobre a covid 19. Agora son expertos e reputados doutores e investigadoras quenes se encargan de achegarnos algunhas claves da pandemia. ¿Por qué o virus ataca máis a unhas persoas que a outras? O Doutor Anxo Carracedo, Catedrático de Medicina legal da USC adiántanos algunhas respostas no A Vivir As Rías como aperitivo da súa charla.

Para completar o elenco de especialistas, as ponencias de Federico Martinón Torres, coordinador e Xefe do Servizo de Pediatría do Hospital Clínico de Santiago, "Covid-19 e vacinas. Quen pode máis?"; Marisa Juanes Carrasco, doutora en Ciencia e Tecnoloxía Química pola USC, tratoa "A importancia dá química na loita contra a Covid-19"; e Margarita Poza Domínguez, investigadora do Instituto de Investigación Biomédica fala dos "Sistemas epidemiolóxicos de alerta temperá: entendendo a evolución dá pandemia dá Covid-19 en augas residuais."

Que podemos facer para mellora-la loita contra esta pandemia?

Ademáis das aulas, Carracedo e Martinón unironse ao catedrático a Jorge Mira, e ao xerente da Área Sanitaria da Coruña-Cee, Luis Verde para debater nunha mesa redonda chamada "Que podemos facer para mellora-la loita contra esta pandemia?"

Nesta edición especial do A Vivir Las Rías, completamos a visión sobre o tema: Vacinas, co punto de vista dos nosos colaboradores.

O vello dilema das vacinas

Para África López Souto o dilema das vacinas ven de lonxe e considera totalmente normal que teñamos as nosas reticencias como as tiveron en tempos anteriores. A evolución do coñecemento e debates como o que se pode ver online nestas novas aulas, son fundamentais para a profesora de filosofía do Urbano Lugris.

Zendal e Roybanes

Tito Concheiro, arqueólogo en antropólogo destaca pola súa banda a importancia de dúas figuras galegas de suma importancia para a vacinación en Europa e na península en concreto: Isabel Zendal e máis o doctor Posse Roybanes.