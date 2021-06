"Tengo un regusto amargo, pero entendía que este proyecto era en común con Arnau"

Situación personal:

"Estoy animado. Siempre con ese regustillo amargo cuando dejas un club donde estabas cómodo, pero entendía que este proyecto era en común con Francesc. Ha sido una voluntad propia".

Trato con el club:

"Tengo que agradecer tanto a Federico como a la gente del Consejo las facilidades y la comprensión que han tenido conmigo. Tenía contrato en vigor un año más, pero no era mi intención, lo tenía muy claro y tenía que ser honesto con la situación. El club tiene que seguir su camino y en breve llegará un nuevo director deportivo"

La pérdida de Francec Arnau:

"Ha sido complicado. Era un amigo, con el que tenía un contacto diario. A partir de ahí lo hemos intentado llevar lo mejor posible".

Próximo destino:

"De momento me voy a mi casa con la familia y en los próximos días valoraremos qué camino podemos coger".

Valoración profesional:

"Todo se puede mejorar. La perfección no la concibo. La situación era muy fea cuando llegamos, pero creo que al final se sacó con nota. La llegada de Ziganda, lo que se pudo cambiar en la plantilla… Salvamos una situación que era realmente complicada. Esta, sin ser una temporada mala, no ha salido del todo bien. El equipo no ha acabado de meterse en la parte alta de la tabla, que le corresponde al Oviedo por plantilla o entidad. No hemos sido capaces, ha sido una realidad. Cuando las cosas no han conseguido salir del todo es que algo ha faltado. Seguramente se han escapado puntos que, con la afición empujando en el Tartiere, no se hubiesen escapado. También a nivel de plantilla, del día a día, seguro que algo habrá faltado, pero no me gusta puntualizar en una sola cosa".

Planificación y mercado de invierno:

"Nos hemos adaptado al día a día lo mejor que hemos podido debido a la pandemia. Todo el mundo ha tenido que ser más hábil y lo más previsor posible dadas las circunstancias".

Su paso por el Real Oviedo:

"El Oviedo es un club muy, muy grande. Hasta que no estás dentro no te acabas de dar cuenta del todo. Para mí es una entidad de élite y pronto volverá al máximo nivel. Me voy con la sensación de haber estado en un club muy importante y de haber conocido una tierra maravillosa".

Futuro incierto y situación de Ziganda:

"El club no se ha parado en ningún momento. Federico, los consejeros, David Mata, y Ziganda por su lado, no han dejado de trabajar. Solo puedo tener palabras de agradecimiento con el 'Cuco'. Se ha portado de diez conmigo, hemos tenido una relación muy buena y a nivel global ha hecho un trabajo muy bueno. Le deseo lo mejor".

Renovaciones de jugadores pendientes:

"Los responsables de la entidad no han dejado de tratarlas. Lo lógico es que hasta que no haya un responsable deportivo no se den los pasos definitivos. Cada situación es diferente, algunas cuestiones ya se trataron hace varios meses y otras supongo que el club esté pendiente del nuevo camino de la dirección deportiva para que sea la persona encargada de acometer estos asuntos".

Importancia de la cantera:

"Siempre han salido jugadores de la cantera. Lo lógico es que si la trabajas bien, como se está haciendo, y se tiene paciencia, seguro que seguirán saliendo jugadores y ayudarán al primer equipo".