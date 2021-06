Un 30 por ciento de los locales de ocio nocturno de la provincia de Castellón no volverán a abrir sus puertas

Finaliza el toque de queda en la Comunitat Valenciana. Una normativa que ha permanecido vigente durante siete meses. Por ello, ya pueden reabrir los locales de ocio nocturno hasta las dos de la madrugada y con un aforo limitado en el interior, solo el 50 por ciento de su capacidad.

Unas medidas que no gustan al sector, que advierte que en la provincia de Castellón había 120 locales de ocio nocturno antes de la pandemia, según los datos de la asociación On Castellón, que aglutina a los negocios de estas características, y el 30 por ciento de los locales ya no podrán reabrir.

Carlos Sánchez Trujillo, portavoz de la asociación On Castellón, ha señalado en declaraciones a Radio Castellón que además en estos momentos tienen problemas para ser viables, porque solo un 10 por ciento de los locales tienen terraza, y al resto no les compensa abrir sus puertas si solo pueden utilizar el interior de los locales.

Sánchez Trujillo ha reivindicado que los pubs y discotecas son la alternativa a los botellos o las fiestas ilegales que se realizan en los domicilios.

Al margen de estas medidas, también finalizan las restricciones en relación al límite en las reuniones sociales, mientras se mantienen las medidas en la hostelería, por lo que los bares y restaurantes solo podrán abrir hasta la una de la madrugada.