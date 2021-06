El presidente del PP provincial, Diego Calvo, firma contra los indultos

El PP de A Coruña se ha sumado a la recogida de firmas contra los indultos, que a nivel nacional está realizando el partido de Pablo Casado. En una carpa instalada en La Marina, el presidente provincial, Diego Calvo, tras estampar su rúbrica, ha afirmado que "non se dan as condicións para un indulto. Non están arrepentidos nin pediron perdón". A su juicio, no hay razones para que el presidente del Gobierno conceda el indulto a los políticos catalanes presos que fueron condenados por sedición, malversación y desobediencia. "Isto non vai de dereitas e esquerdas nin de partidos políticos; é só sentido común", apuntó el también vicepresidente del Parlamento de Galicia para añadir que el perdón de Pedro Sánchez se justifica en la necesidad "de pagar favores políticos e manter o despacho".

Calvo también ha cargado contra el BNG y la líder de la formación, Ana Pontón, por su invitación a Gabriel Rufián "xusto no día en que se están a celebrar manifestacións contra os indultos en toda España". La más importante la de la Plaza de Colón en Madrid, a la que han acudido los líderes del Partido Popular, Vox y Ciudadanos.