Ascenso

"El objetivo es ascender, pero no se va a ascender ahora por firmar bien. Va a ser un camino bastante largo. Tenemos claro el camino, vamos a trazarlo lo más recto posible"

"No vamos a ascender en julio ni en enero"

Deportivo

"Estoy encantado. En cuanto surgió, paralizamos todo lo que podía haber de otras categorías. Quería formar parte del Deportivo"

"En cada sitio donde he estado he podido conseguir objetivos y por eso he podido seguir creciendo como entrenador. Mejorar ahora es difícil, ahora hay que ir de la mano"

Mercado

"Se está haciendo un trabajo muy consensuado. Cada uno tenemos nuestra forma de entender lo que nos puede aportar el futbolista. Intentamos traer a jugadores que quieran estar aquí y que tengan la misma ilusión que nosotros. Queremos que conozcan la categoría"

"Para mí es importante que los jugadores se complementen. No puedes tener jugadores con un mismo perfil. La categoría nos va a llevar a muchos partidos diferentes, lo que nos va a llevar a necesitar a jugadores de todo tipo. Centrales que puedan defender en bloque alto, centrales que vayan bien en el juego aéreo, laterales con recorrido, extremos con desborde en parado, extremos que ataquen espacios..."

"A cada jugador ya se le ha transmitido lo que va a ser su futuro. Es más fácil que puedan entrar jugadores que poder sacarlos. Cada situación nos llevará a un escenario diferente y el club está preparado para cada escenario. Será un proceso largo"

"Tenemos a Héctor y ahropa a Aguirre, un lateral muy rápido en los últimos metros y con buen centro. De extremo nos va a dar la posibilidad de jugar cerca de línea de banda, muy habilidoso en el uno contra uno. De lateral nos dará llegada a línea de fondo. Te hace dos sitios y jugará en ambos. Conoce la categoría y ha competido a gran nivel"

"Salva Ruiz es jugador del Deportivo. Se puede dar su salida o no. Estamos abiertos a cualquier situación de mercado. Aguirre, al jugar por delante, no nos colapsa el lateral izquierdo"

"Creo que es muy difícil que vuelva Luis Fernández. Difícil unir nuestros caminos. Viene de hacer dos muy buenos años y tiene un mercado muy amplio. Quiere jugar en el Dépor pero creo que no será este año. A lo mejor en agosto la situación es diferente".

"Quedan bastantes cosas por hacer. Dependerá de las salidas. Los cuatro fichajes, y alguno que ya está encaminado se han hecho porque había consenso rápido. Con cualquiera de ellos no hacían falta muchas horas para decidir si tenían que estar en el Dépor."

"Lo ideal es que en el comienzo de la pretemporada puedan estar todos los que puedan estar, pero no creo que sea posible. Los últimos días de mercado suelen salir oportunidades que ahora no se dan.

"Hemos optado por fichar a Ian Mackay. Primero porque queremos gente que quiera estar con nosotros. Viene de ser nombrado mejor portero de la categoría. Son situaciones que no contemplas, pero que si se plantean no puedes decir que no. Buscaremos soluciones para Carlos Abad, Lucho y Brea. Habrá quien quiera continuar y con otros se buscarán fórmulas que pueden ser no estar el próximo año pero sí más adelante. Busco porteros que paren, no priorizo el juego de pies. Necesitamos que tenga buena concentración (porque no deberiamos recibir muchas ocasiones) y que se adapte a jugar en bloque alto"

"Estamos dejando un tiempo para que asienten las cosas. Hablaré con todos los jugadores, pero tampoco quiero hablar, por ejemplo con Bergantiños, por teléfono. Tiene que ser algo más directo. Ahora están de vacaciones... se producirá. La relación que establezcamos es muy importante"

Estilo

"En mi mente está crear un equipo con el que el aficionado se sienta orgulloso. Que vaya a Riazor e independientemente del resultado se sienta identificado con lo que ve en el campo. Debemos intentar ser dominadores. Trabajamos en una plantilla versátil, que se pueda adaptar a los diferentes partidos que puedan existir."

Pretemporada

"En base al inicio de competición haremos el inicio de la pretemporada. Se habla de un arco entre 22 de agosto y 5 de septiembre. Tampoco queremos alargar mucho tiempo el período vacacional... mando un ruego a la RFEF para que nos facilite marcar las fechas de inicio del trabajo".

"Habrá juveniles que comiencen la pretempora porque han hecho méritos. También tendrán que descansar, porque aumularán 11 meses compitiendo. Igual se incorporan la segunda semana".

Competición

"Tiene un formato experiental. Va a haber 12 equipos que quieran ascender en cada grupo. Habrá más duelos directos, estará todo muy comprimido... no creo que haya grandes diferencias. Cambia el formato, se premia al campeón con el ascenso directo. Creo que ahora es mucho más atractiva".

Cantera

"Vienen buenas generaciones. He tenido la oportunidad de verles jugar y de verles competir. Oportunidades tendrán. Como entrenadores, o como club, podemo darles la oportunidad de estar en el primer equipo, pero también tenemos claro que el jugador debe tener claro lo que cuesta llegar al primer equipo. Iniciar la pretemporada con diez jugadores del juvenil sería desvirtuarlo. Me gusta el jugador joven y trabajar con gente de cantera. Les daremos las oportunidades y luego dependerá de ellos. Serán ellos los que hagan mérito por estar con nosotros...pero teniendo claro que acelerar los procesos puede tener efectos negativos"