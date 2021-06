Jaime Álvarez, la alternativa a Emilio Cañedo para dirigir al Vetusta

Están siendo semanas de mucha incertidumbre en el seno del Real Oviedo. Sin un director deportivo que pueda llevar a cabo las distintas operaciones que hay sobre la mesa, ya sea en cuestión de renovaciones o nuevas incorporaciones del primer equipo, el Consejo de Administración, con Federico González, César Martín, Roberto Suárez y David Alonso Mata en la toma de decisiones, trata de formar las bases de la cantera del club carbayón.

En los últimos días se han sucedido las reuniones y poco a poco se van dando pasos adelante aunque todavía faltan varias cuestiones por determinar. Una de ellas es saber quién será el entrenador del Vetusta para la próxima campaña.

Tras el descenso del conjunto azul, el banquillo del filial todavía no tiene dueño. La intención de la entidad ovetense para tratar de recuperar la categoría lo antes posible es apostar de nuevo por Emilio Cañedo. La confianza es total, pero las posturas de momento no están cercanas y, aunque no se puede descartar su continuidad, también cabe la posibilidad de que el entrenador ocupe algún puesto dentro de la cantera si finalmente las negociaciones no llegan a buen puerto.

Mientras las dos partes continúan en la búsqueda de un punto de acuerdo, Jaime Álvarez, actual futbolista del CD Covadonga y entrenador de la cantera del club ovetense, se encuentra en la recámara. En el caso de que no se concretase la permanencia de Cañedo, el exjugador del Oviedo es la principal alternativa que maneja el Consejo para hacerse con los mandos del Vetusta.

Jaime ya estuvo cerca de colgar las botas el año pasado cuando Michu quiso contar con él para formar parte de su secretaria técnica en el Burgos CF, pero el centrocampista rechazó la propuesta por motivos personales. El pasado curso combinó su faceta de jugador en Segunda División 'B' con la de entrenador en el primer juvenil del Covadonga logrando el ascenso a la máxima categoría nacional.

Si bien la intención del Oviedo es cambiar el rumbo de su filial y apostar por más jugadores de la casa, lo cierto es que ahora el futuro más inmediato del banquillo está en el aire y se espera que se pueda resolver durante los próximos días. Por su parte, Jaime Arias, tras haberse proclamado campeón de Liga Nacional con el juvenil B, será el técnico del División de Honor la próxima campaña a sus 22 años de edad.