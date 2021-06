La Generalitat impulsa ayudas para la compra y reforma de viviendas en el interior de Castellón

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha presentado en Morella el primer programa de ayudas a la compra de viviendas para jóvenes en municipios pequeños y el programa "Recuperem Llars" de rehabilitación de viviendas municipales para alquiler social, que tendrán una dotación de 2,4 millones de euros. El objetivo de estos planes es, según han señalado fuentes de la Conselleria, "reforzar la Estrategia Valenciana Antidespoblamiento de la Generalitat".



La presentación ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Morella y ha contado con la participación de la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto Rubio, la directora general de l'Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT), Jeannette Segarra, el alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, y el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí.



Ante representantes municipales de la comarca, Martínez Dalmau ha destacado la importancia de estas ayudas ya que de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana, 215 tienen una población inferior a los 1.000 habitantes, lo que demuestra que "cerca de un 40% de los municipios valencianos se encuentran en riesgo de despoblamiento". Teniendo en cuenta el "mal estado de las viviendas disponibles en las zonas rurales" la intervención de las administraciones públicas, "resulta fundamental", según Dalmau.



Por su parte Jeannette Segarra, ha recordado que "la gente que tiene ganas de emprender otro proyecto de vida en el mundo rural, se encuentra con la problemática de que hay poca gente en el pueblo, pero todavía hay menos casas para habitar, para comprar o para alquilar".



Pura Peris ha presentado las principales líneas de las ayudas para jóvenes para la adquisición de vivienda habitual dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que en su primera edición cuenta con un presupuesto de un millón de euros.



Deberá ser un municipio rural o núcleo de población de la Comunitat, inferior a 5.000 habitantes y con el contrato de compraventa pendiente de formalizar en el momento de solicitar la ayuda. La cuantía máxima será de 10.800 euros por vivienda, con el límite del 20% del precio de compra.



Podrán beneficiarse las personas mayores de edad con menos de 35 años, que no tengan propiedad o en usufructo de una vivienda en España, tener contrato de adquisición de vivienda, con ingresos iguales o inferiores a 3 IPREM y con residencia habitual y permanente por un plazo mínimo de cinco años. El importe de la adquisición no deberá superar los 100.000 euros.



A continuación, Alberto Rubio ha expuesto las líneas generales del programa Recuperem Llars de subvenciones para rehabilitar viviendas o edificios de entidades locales que se destinarán a vivienda en alquiler con fines sociales, incluyendo la adquisición del inmueble. Este programa cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros.



Podrán acogerse administraciones locales que ostenten la titularidad del inmueble o justifiquen estar en disposición de adquirirlo. Deberán ser viviendas o edificios con una antigüedad superior a 30 años, deberán contar con el Informe de Evaluación del Edificio, el plazo para ejecutar las obras no superará los dos años y no podrán estar iniciadas antes de la solicitud de la ayuda.