El tenista castellonense Roberto Bautista no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para "tratar de encontrar un equilibrio en el intenso calendario" de los tenistas, informó a través de un comunicado.



"Está siendo una temporada muy intensa tanto física como mentalmente y, tras discutirlo y pensarlo detenidamente con mi equipo, hemos decidido no acudir a Tokio", explicó.



"Los Juegos Olímpicos son un gran evento en el que he tenido la suerte de participar anteriormente, le deseo todo lo mejor al equipo español de tenis y a toda la delegación nacional en Tokio", añadió.



El castellonenese, actual número diez del ránking ATP, participó en los Juegos de Río 2016, donde sucumbió ante el argentino Del Potro en cuartos de final.