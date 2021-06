Los chiringuitos del Grao tendrán que volver al proyecto inicial para que Fiscalía no abra la vía judicial

Los propietarios de los chiringuitos de la playa del Gurugú tendrán que volver al proyecto inicial si no quieren que Fiscalía abra la vía judicial.

El concejal delegado de Actividades del Ayuntamiento de Castelló, Jorge Ribes, ha enviado una carta a los propietarios de los chiringuitos de las playas en la que ordena con carácter inmediato la paralización de cualquier actividad, porque no tienen autorización de apertura por parte del Servicio Provincial de Costas.

El consistorio exige que se restablezca la zona al momento previo a la instalación y advierte que en caso de desobediencia trasladarán el expediente al Ministerio Fiscal, por si se ha producido la comisión de un delito.

En la carta enviada a los chiringuitos, Ribes advierte que en el caso de no efectuar el cese inmediato del funcionamiento de los locales, la Policía Local precintará las instalaciones.

PROPIETARIOS

Los propietarios de los chiringuitos de Castelló advierten que no abrirán este verano, si las administraciones les obligan a desmontar las instalaciones. El Ayuntamiento de la capital de la Plana está a la espera de un informe de la Generalitat, que debe decidir si estos locales pueden abrir antes del 1 de julio.

El portavoz de ADEPLA, la asociación que representa a los chiringuitos de las playas de Castelló, Javier Alegre, ha explicado en una entrevista en Hoy por Hoy Castellón "no pueden afrontar los costes que supone desmontar los locales, que montaron el pasado 1 de junio, después de recibir la licitación por parte del Ayuntamiento de la capital de la Plana."

El consistorio ha remitido una carta a los propietarios, en base a un informe de Costas, en la que les pide a los propietarios que cesen con el montaje de las instalaciones, porque la temporada no puede comenzar hasta el 1 de julio. Javier Alegre advierte que "se trata de una medida que afecta a 150 trabajadores y señala que si les obligan a desmontar y luego volver a montarlos, no abrirán."

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castelló, José Luís López, ha explicado a Radio Castellón que "las instalaciones se han montado sin autorización, porque según Costas, la temporada no puede comenzar hasta el 1 de julio."

López ha destacado que "ahora están a la espera de un informe de la Conselleria de Medio Natural, de la Generalitat, que debe decidir si pueden iniciar antes de lo previsto la actividad."

Cabe recordar, que el grupo ecologista Gecén denunció ante Fiscalía la apertura y montaje de cuatro chiringuitos en las playas del Gurugú y del Pinar de Castelló durante el pasado verano. La organización consideraba, en base a la legislación medioambiental, que no podían abrir antes del 1 de julio, porque la actividad de los establecimientos afectaba a la protección del chorlitejo patinegro, una especie de ave protegida y catalogada como vulnerable, para cuya protección se han establecido normas específicas, entre ellas, la prohibición de la apertura de los chiringuitos antes del 1 de julio.

Como les avanzamos, en el mes de marzo, Fiscalía archivó la causa. Según el escrito de Fiscalía, al que tuvo acceso Radio Castellón, el Ministerio Público entiende que no se apreció un delito de prevaricación por parte del Ayuntamiento en esta causa y que no hubo dejación de funciones por parte del consistorio. Además, Fiscalía apuntó que no se puede probar que la actividad de los establecimientos comenzara antes del 1 de julio y que no hubo un especial daño a la conservación del chorlitejo patinegro.