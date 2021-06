Vuelve el verano

Ya no hay vuelta atrás, el verano está ahí a la vuelta de la esquina y ahora que la vida está volviendo a niveles de casi nueva normalidad, las playas empiezan a llenarse de gente que tiene una única misión vital: estar más morena que yo.

Para que se hagan una idea yo soy tan blanco de piel que podría hacer de muerto en una película que no necesitaría maquillaje. Soy tan blanco que doy entre grima y pena. Hay gente que me ve en verano y piensa: este tío está enfermo, pobriño.

Para los blanquísimos de piel el verano es un verdadero infierno, porque da igual lo que hagamos, lo vamos a pasar mal. Si nos ponemos al sol, error, porque nos pondremos rojos como tomates a pesar de las cremas solares, nos picará todo el cuerpo y pasaremos las noches en vela. Y si no nos ponemos al sol, error también, porque todo el mundo a nuestro alrededor nos dirá una y otra vez eso de: si estás tan blanco es porque quieres, vente al sol con nosotros.

Y a esto le añadimos otra cosa, esta ya más personal: a mi no me gusta la playa. Ala, ya lo he dicho. En la playa me aburro. Estar tumbado al sol me parece estar perdiendo el tiempo, además sudo mucho, no consigo leer porque el sol refleja mucho en las páginas, necesito beber constantemente y el agua se va calentando, y además, y por encima de todo, en las playas todo el mundo está más moreno que yo. Así que nada, en los próximos tres meses me seguiré quedando en casita, a la sombra, hasta que vuelva el otoño y el fresquito. Por favor, que vuelva la época de los pantalones largos y las rebequitas pronto. Qué duda cabe.