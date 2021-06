Educación buscará una solución para los padres de la menor enferma de cáncer

Una pareja de docentes, Jorge Arnau y Rosa Martí, han lanzado una campaña a través de redes sociales en la que reclaman el derecho a la reducción del 99,9% de la jornada laboral de los trabajadores de la educación pública, mientras dure el tratamiento de los niños con cáncer.

Es el caso que están viviendo estos jóvenes maestros con su hija de 3 años, que sufre leucemia. La pequeña Abril comenzó el 27 de enero el tratamiento contra el cáncer y durante estos meses han podido estar con ella a todas horas gracias al permiso de maternidad y paternidad que les brindó la llegada de su segunda hija, Arlet.

Sin embargo, si no hubiera sido por ese permiso, no hubieran podido estar con ella todo el tiempo, debido a que los trabajadores de la educación pública no tienen las mismas condiciones que el resto. Por este motivo, han lanzado una campaña para lograr suficientes apoyos para conseguir que se les permita a los docentes la reducción del 99,9% de la jornada laboral mientras dure el tratamiento oncológico de sus hijos.

El director territorial de Educación, Alfred Remolar, en Hoy por Hoy Castellón ha señalado que conoce el caso desde hace meses, en estas semanas los han estado asesorando, están intentando que cuando hagan la solicitud se les pueda atender de la mejor forma posible.

Rafa Martínez, responsable de Educación de Comisiones Obreras, considera que "el decreto debe modificarse, porque la restricción no existe en la normativa general."

Comisiones Obreras ha abordado hoy en una reunión esta cuestión, que afecta a los trabajadores de la educación pública, porque tienen una legislación propia que establece unas restricciones, por las que solo pueden aspirar a una reducción de jornada de hasta el 80 por ciento.