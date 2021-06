El PP pide que la alcaldesa Amparo Marco declare como testigo en la comisión de la sala de emergencias

El Partido Popular pide que declaren 22 testigos en la Comisión que investiga presuntas irregularidades en la Sala de Emergencias de la Policía Local de Castelló y solicita pruebas periciales que justifiquen la inversión de un millón y medio de euros.

Los populares piden que testifiquen como testigos la alcaldesa Amparo Marco, el exconcejal de Policía, Omar Braina, y el actual concejal del área, David Donate, el que fuera concejal de Contratación en el momento de la adjudicación, Rafa Simó, el concejal de Movilidad, Jorge Ribes y el que fuera segundo Teniente de Alcalde, Antonio Lorenzo.

Hoy se ha celebrado la Comisión de Investigación por la Sala de Emergencias de la Policía Local de Castelló, tras tres meses de inactividad. El PP ha presentado la relación de testigos que deberán declarar para esclarecer las presuntas irregularidades en la adjudicación de la reforma este espacio, cuyo coste ascendió a cerca de un millón y medio de euros.

El PP también ha solicitado la realización de pruebas periciales que certifiquen que el equipamiento de dicha sala y los servicios que presta en materia de seguridad se correspondían con el pliego de prescripciones técnicas fijadas en el objeto del contrato.

El concejal del PP y miembro de la comisión, Vicent Sales, ha señalado en un comunicado que el objetivo es esclarecer qué procedimientos se siguieron en la licitación y reforma. Según Sales todavía son muchas las preguntas en el aire que están sin responder. “Algún día este gobierno municipal de Amparo Marco deberá aclarar por qué a día de hoy no hay una Sala de Emergencias unificada si tal y como señala el Informe de Necesidad que fue origen del contrato y que fue firmado por el 2º Teniente de Alcalde, es decir, Antonio Lorenzo”.

“Tampoco sabemos y esperamos que nos digan por qué las cámaras correspondientes al Lote 4 del contrato recepcionadas el 17 de abril de 2017 no estaban instaladas y en funcionamiento el 30 de septiembre durante el asalto a la azotea”, añade.

Y lo más importante, dice, “¿Por qué se firmó un acta de conformidad el 20 de diciembre si el contrato no se había cumplido? y lo que es más grave, ¿por qué la Junta de Gobierno Local accede a liquidar y pagar íntegramente el contrato y los diferentes LOTES si éste no ha cumplido ni con la necesidad del contrato que era la unificación en una única Sala de Emergencias, ni con las prestacionesdel mismo, ya que no había cámaras el 30 de septiembre y hubo que hacer dos contratos menores en noviembre de 2017?”.

El PP ha hecho una cronología sobre el caso:

- Origen del primer contrato: expediente 30916/2016. Informe de necesidad de equipamiento de la sala de Emergencias, firmado por el 2º Teniente de Alcalde, es decir, Antonio Lorenzo, número dos del PSOE en la ciudad de Castellón y mano derecha de la alcaldesa Amparo Marco, y por el Intendente Julián Sánchez, “se ha generado la necesidad de fusionar todas las salas en una (sala de coordinación de emergencias, la de bomberos, la de PLCS y la sala de gestión y control de tráfico) para dar una respuesta coordinada”. Se anuncia que la redacción del pliego de condiciones técnicas se externaliza y se encarga a la empresa ALT 165.

- Diciembre de 2016: Se adjudica el contrato de equipamiento integral de la Sala de Emergencias. El precio inicial por valor de 899.030 € (iva incluido) y se acabó adjudicando en 4 lotes por un valor cercano a los 791.105 €. Es decir, nos costó a todos los castellonenses casi 800.000 euros.

Los cuatro lotes fueron adjudicados inicialmente a la empresa Eurocop, con sede en San Lorenzo del Escorial, igual que ALT 165, si bien una de las empresas recurrió el procedimiento de selección y adjudicación del lote 2, y acabó ganándolo en los tribunales, demostrando que, al menos, había un interés especial en que los cuatro contratos recayesen en la misma firma.

Lote cuatro: En el objeto del contrato, el día 26 de Septiembre de 2016, figura en la cláusula primera, que el Lote 4 tiene por objeto el “Suministro, instalación y puesta en servicio de un nuevo equipamiento de Cámaras de Seguridad CCTV con análisis de video en diferentes sedes municipales con conexión a la Sala Cecop del Área de Seguridad Pública y Emergencias”

El importe máximo de este Lote 4 era de 136.000 euros más 28.560 euros en concepto de IVA.

2 de diciembre de 2016 : en la mesa de contratación de 2 de Diciembre de 2016, se dio cuenta de los informes técnicos de ALT165 con el conforme del Sr Carque, proponiendo la adjudicación a esta sociedad.

23 de diciembre de 2016: A propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Lorenzo, número 2 del PSOE y mano derecha de la alcaldesa Amparo Marco, se lleva a la Junta de Gobierno Local, que preside la citada Amparo Marco, en sesión celebrada el día 23 de Diciembre de 2.016, un acuerdo que sale adelante con la adjudicación de este Lote 4 a la mercantil EUROCOP, igual que los lotes 1, 2 y 3.

- 23 de marzo de 2017: el Intendente General, José Luis Carque, envía un escrito a la Jefa de Patrimonio y Contratación, Pilar Simó, proponiendo una MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

- 7 de abril de 2017: la Jefa de Contratación responde que tal y como dice la Ley “la modificación del contrato no podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación”. Y que “lo contrario equivaldría a un nuevo contrato”.

- 17 de abril de 2017: el Intendente Jefe José Luis Carque RECEPCIONA los Lotes 1, 3 y 4 de parte de Eurocop Security Systems.

- 30 de septiembre de 2017: asalto a la azotea de las dependencias del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Castellón. La versión oficial del equipo de gobierno de Amparo Marco fue que las cámaras no funcionaban. Ninguna. Algunas, al parecer desde el 13 de septiembre, otras, según la versión del número 2 del PSOE en el Ayuntamiento de Castellón, responsable de la Seguridad Ciudadana en la ciudad e impulsor del proyecto, que costó 800.000 euros, LAS CÁMARAS DE VÍDEO NO FUNCIONABAN.

- 21 de noviembre de 2017: Formalización de un segundo contrato menor, es decir, A DEDO, con el objeto de sustituir LAS CÁMARAS ANALÓGICAS DEL INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DEL EXTERIOR POR OTRAS MÁS MODERNAS Y, SOBRE TODO, QUE EN TEORÍA FUNCIONASEN.

- 28 de noviembre de 2017: formalización de un segundo contrato con este mismo objeto.

- 4 de diciembre de 2020: El gobierno municipal saca el pliego de condiciones técnicas que han de regir la contratación del servicio de instalación y mantenimiento de los SISTEMAS DE SEGURIDAD DE ROBO Y CÁMARAS y conexión a central receptora de alarmas municipal de los centros dependientes del Ayuntamiento de Castellón.

- 23 de febrero de 2021: El gobierno municipal está invirtiendo 600.000 euros en un segundo contrato de software que se suman a los 900.000 euros iniciales por los que se licitó la renovación de la Sala de Emergencias de la Policía Local de Castellón.

- 12 de marzo de 2021: Se retoma la Comisión de Investigación de la Sala de Emergencias de la Policía Local la última sesión celebrada en fecha 4 de diciembre de 2020.

- 30 marzo de 2021: Se suspenden las sesiones de la Comisión de Investigación de la Sala de Emergencias de la Policía Local debido al ciberataque sufrido en el Ayuntamiento.

- 18 de junio de 2021: Se retoma la Comisión de Investigación de la Sala de Emergencias de la Policía Local la última sesión celebrada en fecha 12 de marzo de 2020.