Los Concellos reclaman a la Xunta una reunión para coordinar el control sanitario en verano

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, ha reclamado hoy a la Xunta de Galicia una reunión para coordinar los dispositivos que será necesario desplegar para el control sanitario de las actividades propias del verano. Varela ha subrayado que al inicio de la pandemia del coronavirus sí existían estos encuentros, pero con el tiempo el Gobierno gallego ha dejado de convocarlos.

"Os Concellos non podemos ser tan só receptores de información", ha defendido el presidente de la Fegamp en una entrevista en el programa Hoy por Hoy en las Rías de las emisoras del Grupo Radio Coruña. Alberto Varela ha destacado que el control sanitario de aforos y medidas de seguridad "recae case en exclusividade sobre as policías locais dos Concellos". A pesar de esto, el presidente de la Fegamp entiende que no se está teniendo en cuenta la voz de los ayuntamientos en la toma de decisiones sobre el control de la pandemia del coronavirus.

El representante de los ayuntamientos gallegos insistió además en que son "a única administración que non recibiu axudas" para atender las necesidades derivadas de la crisis sanitaria. "Redúcense os ingresos e aumentan os gastos", resumió Alberto Varela. Esta situación "agrava" un déficit de financiación de los Concellos que, señala, se arrastra desde hace años sin que hasta el momento se le haya encontrado solución.

Reunión con Inés Rey

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias se reunió hoy con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ambos del PSdeG-PSOE. Han coincidido en reclamar a la Xunta de Galicia que aumente las partidas destinadas a los servicios de ayuda en el hogar.