El ocio nocturno condiciona su reapertura a que haya barras, pista de baile y un 50% de aforo

La Xunta de Galicia y representantes del ocio nocturno volverán a reunirse esta semana después de analizar de forma más detallada la prueba piloto de reapertura en siete salas y discotecas gallegas, el sábado 12 de junio. La Consellería de Sanidade prevé presentar en unos días el resultado de los seguimientos de las pruebas PCR realizadas a los jóvenes que acudieron a la cita.

La Plataforma Galicia de Noite asistirá al encuentro con la Xunta con demandas "innegociables". El presidente de la entidad y también gerente de la Sala Pelícano, Luís Diz, advierte de que si no se dan unas condiciones mínimas como la reapertura de los locales con barra, con pista de baile y un mínimo de un 50% de aforo, el sector no firmará el acuerdo. Ha participado en el programa A Coruña Opina de Radio Coruña Cadena SER, donde ha reclamado que se recupere el horario anterior a la irrupción de la pandemia y "no de un cierre de puertas a las 3:30 h de la madrugada, como los pubs".

El gremio del ocio nocturno plantea a la Xunta otra petición irrenunciable: la revisión quincenal del protocolo de medidas de seguridad de la Covid19. Si la situación sigue evolucionando positivamente, la Xunta deberá "ir subiendo el aforo y ampliando el horario", en palabras del portavoz de Galicia de noite. El sector está, en palabras de Diz, "en la UCI y en fase terminal".

Las empresas vinculadas a las salas de conciertos también están a la expectativa. Con gran incertidumbre y con un cierre de locales tras de sí. "Queremos trabajar pero no será posible si se mantienen las condiciones que se están planteando", así de rotunda se ha mostrado en A Coruña opina la gerente de la Asociación Galega de Salas de Concierto, María Nieto. La disyuntiva, a su juicio, está clara: o siguen cerradas las salas con los Ertes y ayudas por ejemplo para pagar los alquileres, o si se decide la reapertura, la administración tendrá que "estipular algún tipo de ayudas complementarias que permitan al sector mantener la viabilidad, sustituyendo los ingresos que no van a generar". La portavoz de Clubtura ha incidido en algo que, a su juicio, no tiene discusión: un concierto tiene unos costes que no se cubren con un aforo del 50%. El sector no quiere vivir de subvenciones.