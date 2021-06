Seis meses después del inicio del año, el Plan de Reactivación Social y Económica de A Coruña, el Presco, ha quedado desbloqueado tras la celebración de la Comisión de Hacienda, esta mañana en el Ayuntamiento. El Gobierno local podrá aprobar el segundo plan de ayudas en el próximo pleno municipal, el 8 de julio, una vez que Partido Popular ha anunciado que no impedirán que salga adelante y que Marea Atlántica haya anunciado su voto positivo. El nuevo Presco superará los seis millones de euros, que saldrán de los presupuestos municipales. Es menos de la mitad que el primer plan de ayudas.

Los grupos políticos han dedicado las últimas semanas a negociar el contenido de este segundo Presco, mientras los sectores afectados por la crisis económica derivada de la pandemia reclamaban la aprobación urgente del plan de rescate.

PSOE

"Co novo plan, o investimento total do Concello da Coruña na reactivación económica e no escudo social achégase aos 20 millóns de euros entre o 2020 e o 2021, un dos maiores investimentos públicos na historia deste Concello", subrayó el concejal de Hacienda, el socialista José Manuel Lage Tuñas.

Partido Popular

El PP subraya que ahora todas las líneas de ayudas serán compatibles, se podrán tramitar con una declaración responsable, y que habrá apoyos a saloens de peluquería, acompañamiento de mayores o canguros. Pero censura que no se aclare cómo se va a financiar el Presco.

"Ponemos por delante la necesidad de que las ayudas lleguen cuanto antes a los posibles beneficiarios porque es momento de apoyar y ayudar a la recuperación económica", defendió la portavoz municipal del PP, Rosa Gallego.

Marea Atlántica

Marea Atlántica destaca que aumentan las ayudas destinadas a la inserción social y que también se incrementa el plan de apoyo al sector cultural. Critica que sea menos ambicioso que el plan anterior, pero añade que es mejor tener este Presco que carecer de plan.

"O goberno local escoitou as nosas propostas e incorporou varias das nosas achegas entre as que destacan o incremento de fondos para as axudas de inserción laboral e as destinadas ao sector cultural", explicó la portavoz de Marea, María García.

BNG

El BNG entiende que la puesta en marcha del Presco llega con retraso y critica la reducción de su inyección económica. "Imos facilitar a aprobación do novo Presco, aínda que teríamos gostado de que tivese unha maior dotación económica. Nese sentido, lamentamos que o Goberno Local non atendese a nosa proposta de subscribir un crédito para dotar este plan de máis recursos", expuso el portavoz del BNG, Francisco Jorquera.

Los bonos del nuevo Presco