A Coruña se prepara para otro San Juan sin hogueras en la playa, pero con más sardiñadas

El San Xoán coruñés se celebrará este año otra vez sin hogueras en la playa. Todavía no podremos ver la clásica estampa de los arenales repletos de gente y lumeradas, sin embargo sí podrán realizarse churrascadas y sardiñadas en los barrios hasta la una de la madrugada, siempre con una declaración responsable, que ya se tiene que haber presentado en el Concello. Después de la una no se podrá ni comer ni beber en la calle. Las hogueras están prohibidas en cualquier espacio público de la ciudad, tampoco se permiten conciertos, ni el cierre de calles. Un sanjuan descafeinado por la pandemia, en el que por lo menos nos quedan las sardiñadas y las churrascadas...

Las sardiñadas y churrascadas serán más numerosas este año, que el pasado, ha habido más solicitudes. Podrán encenderse en los barrios, pero no en zonas forestales ni en parques y jardines, ni en el trazado del oleoducto, el parque de Bens, los Jardines de Méndez Núñez, o el entorno de la Torre de Hércules, incluído el merendero de As Lapas. El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Borrego, pide, este año también, "sentidiño". Las playas estarán cerradas desde las nueve de la noche.

El Concello tiene previsto un dispositivo especial de seguridad de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, en coordinación con la Policía Nacional.

En el área metropolitana, el Concello de Oleiros no pone límite horario a las cacharelas ni en espacios privados, ni en los públicos. Los vecinos de Arteixo sólo podrán hacer la celebración en propiedades privadas, previa petición de permiso, y hay hora límite: hasta las tres y media de la madrugada. Los de Sada no tienen horario tope, no necesitarán pedir autorización pero sí comunicarlo al Concello.

La reina esta noche es la sardina. Este año los precios no se han disparado como en otras ocasiones. Entre cinco y diez euros el kilo. Muchos se han animado a última hora. Ángela Barrán, placera del mercado de San Agustín.

Mañana 24 de junio, San Juan, es festivo local. El año que viene será festivo en toda Galicia.