Vecinos de Aranga retomarán las protestas contra los eólicos tras sentirse abandonados por el alcalde

Vecinos de la comarca da Fervenza en Aranga señalan que seguirán presionando para que ningún parque eólico forme parte del Monte do Gato y los valles de la zona. El pleno municipal monográfico de ayer se celebró con movilización de los afectados. Estos acusan al alcalde, Alberto Platas, de mantener una actitud obstruccionista y de dejarlos solos. El proyecto supone la instalación de unos 40 aerogeneradores, algunos de 200 metros.

La Plataforma Aire limpo nas Mariñas-Mandeo incide en el impacto que supondría para esta zona la implantación de cuatro o cinco grupos de aerogeneradores,por parte de varias empresas. Sería un parque fraccionado de los grandes molinos de viento de menos de 50 megawatios, según el colectivo vecinal. Energía renovable sí pero no así, dicen los vecinos.

La Plataforma asegura que el alcalde de Aranga se ha negado a solicitar la declaración de parque natural para el Monte do Gato porque, dice, no es la entidad adecuada para ello. Critican también que ahora les deniegue las ayudas que había prometido al colectivo en sus acciones contra los eólicos. Los vecinos seguirán con sus protestas: la próxima el 3 de julio con una "andaina" por el Monte do Gato.