¡Vence a tu adicción!, nosotros te ayudamos

Narcóticos Anónimos es una organización internacional, sin fines lucrativos, para adictos en recuperación que funciona en más de 140 países. Los miembros de Narcóticos Anónimos aprenden los unos de los otros a vivir sin las drogas y a recuperarse de los efectos de la adicción en su vida.

Cualquier persona que quiera dejar de consumir drogas puede convertirse en miembro de Narcóticos Anónimos, independientemente de las drogas que consuma o haya consumido. Todos aquellos que crean tener un problema con las drogas, legales o ilegales, incluido el alcohol, son bien recibidos, porque la recuperación se centra en el problema de la adicción y no en la sustancia en particular.

Narcóticos Anónimos no es una organización religiosa y no exige ningún sistema de creencias en particular. Enseña principios espirituales básicos, como la honestidad, la receptividad, la fe, la buena voluntad y la humildad, que pueden aplicarse en la vida diaria. La aplicación práctica específica de estos principios espirituales está determinada por cada individuo. La recuperación no es una cura milagrosa que se lleva a cabo en un período de tiempo determinado, es un proceso continuo y personal. Los miembros toman la decisión individual de reunirse y recuperarse a su propio ritmo.

CÓMO FUNCIONA



El fundamento de Narcóticos Anónimos consiste en que los adictos se ayudan mutuamente a recuperarse. Así, los miembros del grupo se reúnen de forma habitual para hablar de su experiencia en recuperación. Los que tienen más práctica (llamados padrinos o madrinas) trabajan individualmente con miembros más nuevos. El núcleo del programa son los llamados "Doce Pasos" que suponen una serie de pautas que esbozan un enfoque práctico de la recuperación.

Siguiendo esos pasos, y trabajando en estrecho contacto con el resto de miembros del grupo, los adictos aprenden a dejar de consumir drogas y a enfrentarse a los desafíos de la vida cotidiana.

LAS REUNIONES

La premisa básica del anonimato permite que los adictos asistan a las reuniones sin miedo a posibles repercusiones legales o sociales. Es algo que los adictos tienen muy en cuenta antes de asistir por primera vez a una reunión. El anonimato también estimula un ambiente de igualdad. Ayuda a asegurar que ningún individuo ni ninguna circunstancia se consideren más importantes que el mensaje de recuperación que se comparte.

El planteamiento principal de la recuperación en Narcóticos Anónimos es su creencia en el valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro. Los miembros participan en las reuniones hablando de sus experiencias y de la recuperación de la adicción a las drogas.

Las reuniones se estructuran informalmente, se llevan a cabo en locales alquilados por el grupo y son coordinadas por miembros que se turnan. Dichas reuniones, así como el resto de los servicios, se financian completamente a través de las donaciones de los miembros y de la venta de publicaciones de recuperación. No se aceptan contribuciones de personas que no sean miembros.

La mayoría de las reuniones se celebran todas las semanas a la misma hora y en el mismo lugar, por lo general, en algún local público. Hay dos tipos básicos: las abiertas al público en general y las cerradas al público (sólo para adictos). El formato de las reuniones varía: las hay de participación, de preguntas y respuestas, de orador, de discusión sobre un tema, etc. Algunas son combinaciones de estos formatos. La función de cualquier reunión es siempre la misma: proporcionar un ambiente adecuado y fiable de recuperación personal.

TESTIMONIOS PERSONALES EN "HOY POR HOY ASTURIAS"

Esta semana hemos podido escuchar los testimonios, en primera persona, de 2 personas que participan en los programas de Narcóticos Anónimos. Nuestro compañero José Manuel Echéver les tenía en el programa "Hoy por hoy Asturias"...

Narcóticos Anónimos es una asociación declarada de utilidad pública, sin ánimo de lucro y totalmente gratuita, formada por personas adictas a las drogas que se ayudan mutuamente. Se fundó hace 67 años y funciona actualmente en más de 140 países. En España lo hace desde 1984 y se encuentra presente en muchos lugares del territorio nacional.