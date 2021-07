Miles de personas abarrotan María Pita pidiendo justicia para Samuel y clamando contra la homofobia

Minutos antes de las ocho de la tarde los primeros aplausos rompen los murmullosos en una plaza que empieza a llenarse. Las amigas de Samuel están frente a los soportales del Palacio Municipal de María Pita y alguna de ellas no puede aguantar las lágrimas ante la acogida de la gente. Llevan puestas unas camisetas blancas con el rostro de su amigo, con la bandera del arcoiris y con un lema: #JusticiaParaSamuel. Cuando el reloj del consistorio marca las ocho de la tarde ya no cabe nadie en la María Pita.

En uno de los mayores conciertos que ha acogido esta plaza el aforo se ha aproximado a las 30.000 personas. Esta tarde en María Pita, sin distancias de seguridad, con paragüas y mascarillas han sido cientos los que no han podido acceder para apoyar a la familia y para gritar "no a la homofobia", rodeando incluso el edificio consistorial. En las columnas frente a las puertas que dan acceso al Palacio Municipal se han acumulado bolsas de comida que serán donadas a la Cruz Roja para quien la necesite, una petición del padre de Samuel, que no ha asistido a la concentración.

En la lectura del manifiesto se ha reclamado justicia y se ha pedido una investigación clara sobre lo sucedido. Una portavoz de Alas Coruña ha tomado el micrófono para reclamar una ciudad "libre de violencias LGTBIfóbicas". Una lectura en la que tambien se ha cargado contra los discursos de odio "promovidos desde la extrema derecha". Una lectura que ha terminado con un minuto de silencio y con una frase: "vai por Samuel"

La concentración, a la que han asistido todos los partidos con representación a nivel municipal y autonómico, ha sido interrumpida en varias ocasiones por los miles de asistentes con aplausos y gritos de "xustiza". Entre los asistentes, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que ha ocupado un segundo plano en una concentración convocada por las plataformas LGTBI.