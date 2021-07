Identificadas 15 personas en relación con el asesinato de Samuel

La investigación en relación con la brutal paliza que acabó con la vida de Samuel sigue abierta y decretado el secreto de sumario. La delegación del Gobierno ha comunicado que se han producido quince identificaciones y tomas de declaración desde que comenzó la investigación.

Se trata de pruebas testificales de personas que podrían ser autoras materiales de la brutal paliza, pertenecientes al grupo agresor o testigos presenciales. Los testimonios se unen al análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona e incluso a las recogidas por móviles.

Por el momento, todas las vías de investigación siguen abiertas, según fuentes policiales, entre ellas la de que se trate de un crimen motivado por la condición sexual de la víctima. Las declaraciones de las amigas de Samuel que escucharon ese "O dejas de grabar, o te mato, maricón", son la prueba, según los colectivos LGTBI. La policía sigue pidiendo prudencia.

Declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se declara absolutamente "consternado por un asesinato tan brutal en una ciudad y una comunidad tranquila". Considera que en los hechos hay un problema de irracionalidad con independencia de las inclinaciones sexuales de la víctima.

Señala que no tiene datos sobre repunte de agresiones homófobas. Considera que hay que esperar a los resultados de las investigaciones antes de llegar a otras conclusiones.

¿Hay un problema de homofobia?

"Hay un problema de irracionalidad y de instinto asesino. No sé cuáles eran sus inclinaciones sexuales ni creo que tenga ninguna relevancia. Lo que ha ocurrido es que han matado a un nombre, no sabemos por qué. No me atrevo a decir si se puede tipificar como un problema de homofobia", ha dicho esta mañana en 'Hoy por hoy' el presidente de la Xunta.

"Buscar una explicación a un asesinato, en este momento de consternación, me parece una especulación", ha afirmado.