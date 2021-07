Colegio de Graduados Sociales de A Coruña: "Los ERTE han venido para quedarse"

Según los últimos datos del paro publicados por el SEPE, todavía están en situación de ERTE 7.593 trabajadores y trabajadoras de la provincia. Durante el mes pasado 2.604 personas han salido de esta situación laboral. Este sistema acordado por Gobierno, sindicatos y patronal para paliar los efectos económicos de la pandemia terminaría el 30 de septiembre. La vicepresidenta y minsitra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que se negociará una prórroga.

Desde el Colegio de Graduados Sociales reconocen el beneficio que ha tenido para que muchos trabajadores no hayan perdido su puesto de trabajo. Matizan, no obstante, que es probable que en las próximas negociaciones estos se adapten a la situación económica del país, que no es la de hace un año, cuando el grueso de las encuentas acudieron a este mecanismo laboral. Noelia Tomé, interventora del CGS, cree que los ERTE han venido para quedarse.

Los empresarios confían en que el Gobierno central acuerde una prórroga que desde la CEOE consideran "esencial" para la supervivencia de muchas empresas y de los puestos de trabajo.

El Colegio de Graduados Sociales celebra hoy una nueva jornada de formación