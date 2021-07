La curva de contagios dibuja un ascenso sin fin en el Principado

Los datos enviados por la Consejería de Salud confirman 475 nuevos casos de coronavirus diagnosticados este Miércoles en el Principado, una jornada en la que se produjeron 6 ingresos en planta y uno en la UCI. También se registraron 9 altas hospitalarias. El SESPA realizó este Miércoles 3.406 pruebas de diagnóstico y la tasa de positividad se situó en el 14,44%.

Actualmente hay en el Principado 49 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de Covid-19 y otras 11 personas permanecen en las Unidades de Cuidados Intensivos. Además, ayer fue otra jornada sin fallecimientos por causa de la pandemia.

La ocupación de los hospitales asturianos por casos de Covid-19 alcanza el 1,81% de su capacidad; en el caso de las UCI's sube hasta el 3,69% de las camas existentes.

Salud ha notificado al Ministerio de Sanidad 9 nuevos brotes de coronavirus detectados en la región durante la pasada seman, lo que eleva a 19 los focos activos con un total de 225 casos.

SE BARAJA IMPLEMENTAR MEDIDAS RESTRICTIVAS

Aunque el Gobierno del Principado se resiste, por el momento, a reactivar las restricciones al movimiento y a la actividad social, pese al preocupante incremento de los casos de coronavirus, algunas voces autorizadas ya dejan caer la posibilidad de que se establezcan si la curva de contagios continúa en ascenso sin control.

Las medidas se aplicarían en toda la Comunidad Autónoma y no sólo en aquellos municipios que alcancen el nivel de riesgo extremo (4+).

Así, desde el Comité Asesor Covid-19 de Asturias han recomendado la valoración del cierre de interiores de ocio nocturno dado el incremento significativo de casos en personas jóvenes no vacunadas. Es una de las actuaciones que podrían tomarse en unos días si la situación epidemiológica no evoluciona bien, advierten en Salud.

A la vista de estas nuevas restricciones a la hostelería y al ocio nocturno que ya se están aplicando en otras Comunidades Autónomas, y que podrían tener reflejo en el Principado, desde la patronal de la Hostelería y Turismo de Asturias (OTEA), llaman de nuevo al gobierno regional a no cerrar, a no volver a criminalizarles. Sostienen que esa no es la solución para frenar la escalada de casos cuando, insisten en esto, la mayoría de los contagios se producen en botellones y fiestas en domicilios.

Sobre como está afectando la actual situación epidemiológica con esa alta incidencia del virus a las reservas de verano, desde la patronal turística confirman que está habiendo cancelaciones pero nada de momento excesivamente preocupante.

RECOMENDACIONES

Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de mantener las medidas de protección de forma individual y colectiva, sobre todo entre aquellas personas que no están vacunadas de forma completa.

Además, recomiendan a las personas de 15 a 30 años que disminuyan su actividad y el número de contactos estrechos dada la alta incidencia de contagios en este tramo etario. Actualmente la incidencia acumulada a 7 días en Asturias entre la población de 15 y 25 años se encuentra en 1.038 casos por 100.000 habitantes, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia.

Salud insta a cumplir con la normativa vigente y evitar espacios interiores mal ventilados. También incide en que se evite el contacto con personas no vacunadas con pauta completa, especialmente si son mayores, si se han tenido situaciones de riesgo.

Asimismo, ante la sospecha o presencia de síntomas que puedan deberse a covid-19, aunque sean leves, Salud insta a aislarse y ponerse en contacto telefónico con el centro de salud o con el número 984 100 400.