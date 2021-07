El Museo del Azulejo de Onda amplía su valiosa colección con el nuevo mural cerámico de Enric Mestre

El Museo del Azulejo Manolo Safont d’Onda amplía su valiosa colección con el nuevo mural cerámico del prestigioso escultor valenciano Enric Mestre. Una obra que representa una escena con tres edificios muy emblemáticos en el imaginario valenciano como son el mercado central, la Iglesia barroca de los Santos Juanes y la lonja de la seda.

El propio Enric Mestre, junto a la alcaldesa Carmina Ballester, han sido los encargados de descubrir el mural que dará la bienvenida a todos los visitantes del Museo. En el acto también han participado los representantes del BBVA, Pedro Ramirez y Elena Sánchez, ya que la obra pertenece a su colección y han decidido cederla en depósito al Museo, el experto en la obra de Enric Mestre, Josep Pérez, el director del Museo, Vicent Estall, y la concejal responsable de la instalación, María Prades.

Esta pieza se suma a los dos nuevos murales de gran valor artístico de los reconocidos escultores Eduardo Chillida Belzunce y Vicente Barreira que han sido inaugurados recientemente. Se trata de una donación de la familia ondense Pallarés Aguilella con el objetivo de que estas piezas únicas estén salvaguardadas en el Museo y puedan ser admiradas por los miles de visitantes que recibe la instalación cada año.

“Nos propusimos traer aquí las mejores obras cerámicas para mostrarlas al mundo desde la ciudad cuna de la cerámica. Y lo estamos consiguiendo gracias al empeño de la concejal Maria Prades y de todo el equipo del Museo, a quien no me cansaré de agradecer su compromiso por la puesta en valor de nuestra cerámica. Hay una frase muy cierta que dice que no puedes querer lo que no conoces. Y esta es la labor que hacemos desde este Ayuntamiento por el arte cerámico”, ha destacado Ballester en su intervención.

Remu(n)tar

En la línea de acercar la cultura cerámica a la sociedad y poner en valor este arte tradicional el Ayuntamiento de Onda ha impulsado ‘Remu(n)tar’, un ciclo cultural y educativo con una importante programación de exposiciones, visitas guiadas y talleres que los ondenses y visitantes podrán disfrutar durante los meses de junio, julio y agosto.