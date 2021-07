Narcóticos anónimos: "Somos adictos ayudando a salir a adictos, ese es el valor y ahí está la diferencia"

Desde que en 1953 Jimmy Kinnon fundó Narcóticos anónimos, la organización no ha dejado de crecer y, gracias a ello, ahora mismo brinda la posibilidad de salir de su adicción a personas de todo el mundo.

"Funciona"

La clave es un sistema basado en 12 pasos y en la relación estrecha a través de reuniones con personas que esttan también en el proceso de dejar atrás su consumo.

"Para nosotros lo que cuenta es no consumir las próximas 24 horas, cada día es una nueva oportunidad de no consumir", así de positiva se muestra 'Josefina', que nos da su testimonio y nos cuenta que llegó de la mano de servicios sociales, derrotada y sorprendida, no comprendía cómo podía haber llegado tan abajo cuando ella intentaba hacer las cosas bien: "Los últimos 10 años de consumo, intentaba consumir con cabeza, pero acabé perdiendo todo, iba a perder hasta el alquiler".

¿En qué consiste el trabajo de Narcóticos anónimos?

Una vez se llega a la asociación lo primero que hay que hacer es acudir a las reuniones confidenciales, y una vez allí comienza el proceso, un programa de recuperación compartido y basado en el apoyo de unos a otros. "Enseguida te integras y funciona", declara 'Josefina'.

"Sigue viniendo, date una oportunidad"

Dentro el proceso hay puntos de inflexión, recaídas, y es en ese momento en el que es fundamental el apoyo de los demás, la comunidad, "somos una familia", afirman.

Da igual la edad, la procedencia, la formación, la case social incluso la sustancia a la que se es adicto, "somos iguales en la adicción y en el apoyo para salir adelante, nadie te va a preguntar nombre apellidos, ni nada, solo te invitamos a que vengas, que comprendas quienes somos y cómo nos ha sentado de bien acudir a las reuniones".

Las reuniones, a un click

Otra de las personas que ha decidido ayudar con su testimonio es 'María', señala que durante la pandemia las reuniones tuvieron que interrumpirse, pero encontraron una vía en la digitalización, "ahora mismo gracias al trabajo de los compañeros hay muchísimas reuniones grupales online, más de 70 reuniones semanales virtuales desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, puedes meterte con un click de manera libre, gratuita y confidencial."

Narcóticos anónimos en Galicia

En A Coruña hay reuniones presenciales martes, jueves y domingos, en Ourense lunes y miércoles y en VIgo hay dos grupos, uno presencial y otro de nueva formación que es virtual.

La web de la organización dispone además de información sobre cómo encontrar grupos, datos de contacto y material para su lectura.