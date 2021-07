Las grabaciones de las cámaras de la paliza mortal a Samuel Luiz

'Eldiario.es' publica esta este viernes las grabaciones de una cámara de la zona de A Coruña en la madrugada del domingo donde se produjo la paliza mortal al joven de 24 años Samuel Luiz. En las imágenes se aprecian dos momentos de las agresiones. La primera en la que el chico cae al suelo. Luego se va, pero le siguen hasta consumar el segun ataque que le provoca la muerte. La grabación forma parte de la investigación que dirige Pedro Agudo, comisario jefe de la Brigada de Policía Judicial de A Coruña.

Este viernes han pasado a disposición judicial los cuatro detenidos por el asesinato de Samuel.

Lina, la amiga de Samuel que le acompañaba en el momento de las agresiones ha contado en la Cadena SER cómo se produjeron los hechos. Ambos estaban en el exterior de la discoteca fumando un cigarro y charlando en la madrugada del viernes al sábado. En ese momento decidieron hacer una videollamada a otra amiga que no estaba ahí cuando un grupo de jóvenes empezaron a increpar a Samuel.

"Desde el primer momento el chico se dirigió al Samuel diciendo si no quieres que te mate maricón deja de grabar, y la gente de mi alrededor me decía que estaban diciendo maricón de mierda te vamos a matar", ha contado Lina en una entrevista en Hora 14 de Cadena SER. Asimismo, ha relatado que la violencia se iba incrementando y llegaron más amigos de los agresores. "Finalmente le dejaron allí y vivo no estaba", ha asegurado.

"Fue una agresión homófoba, está más claro que el agua"

Ante las investigaciones policiales que siguen su curso, están valorando si se trata de una agresión homófoba y Lina lo tiene muy claro: "Los agentes me preguntaron si podía ser una agresión homófoba y es que no se puede descartar, está más claro que el agua".

Lina ha lamentado que no recibió la ayuda suficiente cuando se estaba produciendo la mortal paliza. "Yo pedí ayuda y no sé si hubo alguien que podría ayudar, pero solo el chico de color me ayudó y me quedé más tranquila, pero de más gente que había ahí no vi esa ayuda", ha confesado.

Por último, ha contado que Samuel no pensó en ningún momento que la llamada que estaban realizando a su amiga podría ser motivo de la agresión. "En ningún momento ni Samuel contestó ni pensaba que podrían agredirlo y es que fue una videollamada, ni siquiera le estábamos grabando. Fue todo muy rápido", ha concluido.