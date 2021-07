El Ayuntamiento se persona ante el Tribunal Supremo por los recursos de los condenados por el caso Piaf

El Ayuntamiento de Vila-real ha decidido personarse en los recursos presentados ante el Tribunal Supremo por los tres condenados por el caso Piaf para poder responder y continuar con la defensa de los intereses de Vila-real.

Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, José Benlloch, quien ha explicado que la decisión de que el consistorio se persone en estos recursos no se debe a una voluntad de recurrir la sentencia sino a que “como hemos hecho desde el primer momento, nuestra prioridad es defender el interés de todos los vecinos y vecinas de Vila-real y no tener que pagar ni un euro de los vila-realenses que no corresponda pagar. El ex alcalde Juan José Rubert y el ex concejal Ramón Tomás, ambos del Partido Popular, y el consejero de Piaf Antonio Pons- han presentado recurso ante el Tribunal Supremo.

Asimismo, Benlloch ha detallado que la personación por parte del Ayuntamiento se debe a que “inicialmente, se nos comunica que la Fiscalía de Castellón también había decidido recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial, pero una vez formalizados los recursos, cuando la causa ha llegado al Supremo, la Fiscalía del alto tribunal ha decidido no recurrir”. El alcalde explica que “por la práctica habitual en estos casos, esto supone que el escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo será contrario a los recursos de los tres condenados”.

Características del Caso Piaf

Cabe recordar que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón dictó el pasado mes de marzo la sentencia por el caso Piaf, que condena a ocho años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público al ex alcalde del Partido Popular, Juan José Rubert, por un delito continuado de prevaricación administrativa. El ex concejal Ramón Tomás ha sido condenado a siete años de inhabilitación por el mismo delito y para Antonio Pons Dols, consejero de Piaf, empresa condenada por la trama Gürtel de financiación ilegal del PPCV, la sentencia establece otros ocho años y seis meses por cooperación necesaria.

El caso Piaf arrancó en 2011, poco después de asumir Benlloch la Alcaldía de Vila-real, cuando la apertura de una investigación administrativa permitió detectar varios paquetes de facturas de Piaf que no se correspondían con trabajos efectivamente realizados ni acreditados.