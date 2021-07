El grupo municipal socialista impugnará las bases del concurso para adjudicar los chiringuitos de San Mateo

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo impugnará en los tribunales las bases del concurso para la adjudicación de los chiringuitos de San Mateo. El portavoz del PSOE, Wenceslao López, que ha anunciado la interposición del recurso “en los próximos días” sostiene que los requisitos exigidos a los adjudicatarios incurren en diversas ilegalidades.

López ha indicado que la principal irregularidad es que el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos otorga preferencia a la hostelería privada para gestionar los chiringuitos, poniéndolos en una situación de poder con respecto a las asociaciones culturales, cívicas o deportivas que tradicionalmente se han hecho cargo de estas casetas. De hecho, de las 40 casetas que salen a concurso se estipula que 36 son para el sector hostelero y 4 para organizaciones culturales y sociales. Por tanto, considera el portavoz socialista, el actual gobierno no ha tenido en cuenta los once chiringuitos fundacionales de San Mateo que, en su opinión, cuentan con derechos adquiridos y no deberían salir a concurso.

Wenceslao López ha señalado que toman la decisión de recurrir las bases tras múltiples intentos de diálogo con el actual equipo de gobierno, una vía que da por cerrada al no obtener ninguna respuesta en positivo para mantener el modelo tradicional de las fiestas de San Mateo:

El grupo socialista dice tener como único objetivo salvar las fiestas de San Mateo según un modelo que tras 38 años de celebración es ya una seña de identidad para la ciudad de Oviedo.