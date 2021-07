El I Congreso Internacional de Música, Artes y Salud de l'Alcora reúne a investigadores y profesionales

L’Alcora ha celebrado con éxito el I CIMAS (Congreso Internacional de Música, Artes y Salud). Se ha desarrollado en la Escuela Superior de Cerámica durante los días 8, 9 y 10 de julio y ha logrado reunir a investigadores y profesionales de primera línea, nacionales e internacionales, expertos en música y salud.

La iniciativa, organizada por la Sociedad para la Educación Musical del Estado Español (SEM-EE) y el Ayuntamiento de l’Alcora, a través de la concejalía de Políticas Inclusivas encabezada por Tica Pons, se enmarca dentro de las acciones de las Ciudades de Aprendizaje de la UNESCO y las actividades de la reciente Cátedra entre el Ayuntamiento de l’Alcora y la Universidad Jaume I en música y calidad de vida, que tiene el apoyo de Torrecid, Emigrés y la Caixa Rural de l'Alcora.

El I CIMAS ha contado con la participación de ponentes de relevancia internacional como Alexandra Coulter (Director Arts & Health South West), Julia Puebla Fortier (London School of Hygiene and Tropical Medicine) o Victoria Tischler (University of Exeter Medical School, UK), Chile, México o EEUU, además de las comunicaciones nacionales desde la Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid, País Vasco, Galicia, Cataluña, etc.

Además, ha contado con la participación del coro del proyecto “Músicas para la vida” y del tenor Pascual Gassó, acompañado por el pianista Pedro Miguel Garrido.

La conferencia inaugural fue dictada por parte de la UNESCO.

Este Congreso ha representado una gran oportunidad para el intercambio de investigaciones y posibles nuevas líneas de colaboración y cooperación internacional, abriendo nuevas posibilidades para que l’Alcora sea referente en la investigación musical y la calidad de vida.

Simposios, comunicaciones, ponencias y conferencias, así como mesas de expertos/as, se han dado cita en la capital de l'Alcalatén para poner en valor las artes en general y la música en especial, no solo para la calidad de vida, sino también para la empleabilidad, el emprendedurismo, alineándose con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los trabajos serán publicados en una editorial de impacto.