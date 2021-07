La terminal del puerto de Castellón, APM, asegura que no es responsable de la huelga de los transportistas

La empresa APM Terminals ha lamentado la paralización de la actividad de los transportistas en el puerto de Castelló, iniciada el 12 de julio, al tiempo que ha mostrado su voluntad de dialogar y estudiar medidas factibles, económica y legalmente, entre las que no está el pago de paralizaciones, han indicado fuentes empresariales.

Este posicionamiento de APM Terminals se ha producido después de que la asociación de transportistas de PortCastelló (Astraport) iniciara este lunes, 12 de julio, una huelga indefinida para reclamar una reducción de los tiempos de espera y la contratación de mano de obra asistencial en la carga y descarga de los camiones por parte de APM Terminals, así como la implantación de un sistema de penalización a la gestora por cada cuarenta y cinco minutos de más de espera para los camiones, entre otras reivindicaciones.

Durante los últimos encuentros celebrados con la Autoridad Portuaria y los representantes de los transportistas, la dirección de APM Terminals ha asegurado que cumple con los compromisos establecidos en el contrato de concesión y que ofrece tiempos de servicio estándar en el sector.

No obstante, ha indicado que los flujos de llegada a la terminal le son ajenos y, por tanto, no es responsabilidad de APM Terminals Castellón la cantidad de camiones o su hora de llegada.



APM señala que, a pesar del ofrecimiento de diálogo y de las medidas implantadas para dar mayor agilidad en momentos puntuales -como la apertura de la segunda puerta de entrada en el vial de la caseta de salida, o la remisión diaria de previsiones y tráfico real por correo electrónico-, solo ha encontrado "la intención los transportistas de establecer una compensación económica por el tiempo de espera en la terminal, medida que no puede ser aceptada por su cuestionable legalidad".



La empresa expresa su voluntad de dialogar con todos los actores que intervienen en la cadena logística de Castellón para "encontrar puntos de acuerdo, mantener un servicio de calidad para sus clientes y evitar perjuicios al tráfico de contenedores en el puerto, aunque con medidas factibles, económica y legalmente".

Astraport

Astraport mantiene un paro por el mal servicio que, aseguran, ofrece una de las terminales portuarias. Denuncian que los camiones deben esperar hasta 3 horas en la entrega y recepción de contenedores por lo que hace inviable económicamente trabajar en esas condiciones.

Entre las exigencias de Astraport, más personal para ayudar en la carga y descarga de los camiones, y compensaciones por los retrasos que duren más de 45 minutos. A pesar de las negociaciones no se ha conseguirdo llegar a un acuerdo con la concesionaria de la terminal polivalente, la empresa APM. Con el parón dejarán sin tramitar 250 contenedores diarios.

Según datos de la Asociación de transportistas, la falta de funcionalidad en la terminal de Castellón ha llevado a la reducción de los autónomos interesados en prestar servicios en el puerto. En el último año se ha reducido de 250 a 80.