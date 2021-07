Menudo: "Hay gente con hambre e ilusión"

El Deportivo ya trabaja en la puesta a punto para iniciar la temporada. Las primeras sesiones tienen un objetivos doble: ir consiguiendo el tono físico necesario para la competición y empezar a consolidar las relaciones en un grupo donde hay muchas caras nuevas. Diez hasta la fecha yel contador no se va a quedar ahí.

Uno de los nuevos, el mediapunta Juan Carlos Menudo, ha comparecido ante los medios para mostrar su felicidad por "llegar a un club grande que por circunstancias está en una categoría que no le corresponde". Los blanquiazules va a afrontar su segunda temporada fuera del fútbol profesional. Una situación a la que se le quiere poner remedio de inmediato. "Vamos a intentar hacer las cosas bien para volver, como mínimo, al lugar que se merece" afirmó Menudo. El centrocampista no esconde su deseo de luchar por el ascenso con un equipo "grande" como el Dépor, aunque también advierte: "Sobre el papel somos favoritos pero los favoritos no ganan partidos con el escudo".

El ex del Numancia está viviendo sus primeras jornadas en un club que le ha sorprendido por "la gente maja, la cercanía que hay y sobre todo el equipo que se está haciendo, gente que viene con hambre e ilusión, que es de lo que se trata esta categoría". Precisamente esas cualidades de sus compañeros son las que le hacen ser optimista respecto al futuro inmediato. "Se están haciendo las cosas bien porque se están utilizando jugadores que conocen la categoría, con hambre e ilusión. Lo vamos a necesitar. Habrá momentos duros y momentos buenos, pero el ambiente que hay nos va a reforzar".