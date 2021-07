Trabajadores de la UCI del Hospital A Coruña reclaman más personal

Trabajadores de la Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario Universitairio de A Coruña (CHUAC) se han concentrado en la rotonda del hospital este mediodía en denuncia por la falta de personal y la falta de profesionales expertos en críticos. Critican la falta de inversión en formación a consecuencia de un sistema de contratación y unos recortes que impiden su formación en una situación que se ha agudizado durante la crisis de la Covid-19. La gerencia ha trasladado a los servicios generales de UCI a los pacientes de coronavirus, que ya no cuentan con una UCI específica que son atendidos por los mismos profesionales.

Afirman que las ausencias son cubiertas con rotación constante de los profesionales o doblando turnos. Denuncian que la organización habitual impide el desarrollo profesional. Explican que las tecnologías y la especialización en estas unidades avanzan a pasos agigantados y los profesionales deben invertir sus días libres en formarse por su cuenta, sin que haya interés del hospital en mejorar sus conocimientos.

Señalan además que la falta de personal durante la pandemia hizo que los profesionales de estos servicios tuvieran que renunciar a sus libranzas, y que no se han tenido en cuenta sus necesidades personales y familiares. No se han respetado sus necesidades de conciliación y en muchas ocasiones no han podido recuperar esos días.

Piden una participación activa en la organización y que se tengan en cuenta sus necesidades.