Castelló aspira a convertirse en Capital Europea de la Innovación

Castelló ha presentado su candidatura al premio Capital Europea de la Innovación (iCapital Award) que cada año concede la Comisión Europea a la ciudad que mejor demuestre su capacidad de aprovechar la innovación para mejorar la vida de sus ciudadanos en aspectos como, por ejemplo, la sostenibilidad y el desarrollo de ecosistemas de innovación local que redunde un mayor bienestar e impulse el tejido empresarial local. La candidatura que presenta el Ayuntamiento de Castelló viene respaldada por la apuesta del gobierno municipal por la innovación como palanca de cambio.

“Este gobierno municipal apuesta por la innovación como palanca de cambio y, por ello, venimos desarrollando desde 2015 un intenso ejercicio de identificación y planificación de proyectos innovadores para generar nuevas oportunidades y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, ha manifestado la alcaldesa, Amparo Marco.

La alcaldesa ha destacado que “la apuesta por la innovación que se presenta en esta candidatura es el resultado de un esfuerzo en materia de impulso de la innovación que se viene realizando en estos años y por los que Castelló ya ha sido reconocida anteriormente con distinciones como el Premio a la Ciudad de la Ciencia y la Innovación y en la elección por la Comisión Europea, junto a otras 13 ciudades españolas, para formar parte de la Red de Ciudades Inteligentes”. Marco también ha recordado que Castelló está representada en el consejo rector de la Red Innpulso, la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación.

Actualmente, en el marco del programa ‘The European Comission’s 100 Intelligente Cities Challenge (ICC), Castelló se encuentra inmersa en la construcción de una hoja de ruta que guiará los esfuerzos en innovación de la ciudad en los próximos años. “La apuesta por la innovación que se presenta en esta candidatura es el resultado de un esfuerzo en materia de impulso de la innovación que han permitido reconocer hoy a Castelló como un ejemplo vivo y real de ciudad innovadora”, ha explicado la alcaldesa.

La candidatura presentada por la ciudad de Castelló parte del claim: ‘Castelló 2050, una ciudad innovadora para que todas las personas vivan en ella’ (‘Castelló 2050, an innovative city for all people to live in’). A partir de este claim, la memoria técnica presentada desarrolla los tres ejes vertebradores que guían la visión transformadora de la ciudad desde el prisma innovador: la Innovación Social, la Innovación Sostenible y la Innovación Tecnológica. Así, y al amparo del proceso de reflexión estratégica que se ha conducido gracias a la participación de la ciudad en la iniciativa de la Comisión Europea Intelligent Cities Challenge (ICC), Castelló está siendo capaz de poner en marcha iniciativas pioneras, en las que la propia ciudadanía tiene un rol protagonista, en ámbitos como la eficiencia energética, la gestión integral del agua, el emprendimiento o el envejecimiento activo.

Asimismo, la candidatura también pone en valor la apuesta municipal por hacer de la Compra Pública de Innovación (CPI) una herramienta clave a la hora de dar respuesta a los retos globales de la ciudad a través de la innovación, siendo una de las ciudades a nivel estatal que más claramente han apostado por este instrumento. Y, todo ello, haciendo hincapié en la existencia de un ecosistema de innovación local pionero que apuesta por la generación de sinergias entre los principales agentes tractores públicos y privados de este trinomio de innovación social, tecnológica y sostenible.

Con la presentación de las candidaturas por parte de las ciudades europeas interesadas, se abre ahora un proceso de evaluación por parte de la Comisión Europea.