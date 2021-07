Ian Mackay: "Me encuentro en el mejor momento de mi carrera"

La portería del Deportivo es para Ian Mackay. El portero coruñés regresa al Deportivo, tras haberse formado en las categorías inferiores y emigrar buscando su hueco. Ahora, en la plenitud de su carrera profesional, el portero retoma la aventura blanquiazul con la confianza plena. A diferencia con otros años, la demarcación ya tiene un dueño seguro desde el inicio del verano. Con esa vitola, y con la experiencia ganada en estos últimos años, el cancerbero ve con ilusión el año del Dépor.

"Tenía muchas ganas de poder volver a vestir esta camiseta y defender este escudo", señaló en su presentación ante los medios de este viernes en Abegondo. Los caminos de Deportivo y Mackay se separaron hace ya muchos años, y el herculino temió que nunca se volviesen a unir, a pesar de que ese fue siempre su sueño. "Ves que van pasando los años y haces la carrera fuera de A Coruña y lo veía cada vez más complicado. Hay que devolver al Depor lo antes posible a dónde se merece", explicó. El verano pasado, ya el club coruñés intentó sin éxito su fichaje. El Sabadell, con el que había sido héroe en una tanda de penaltis, logró el ascenso de categoría. Ahora, pretende repetir en su ciudad otro ascenso vestido con los colores del equipo de su vida. "Veía muy complicado volver a defender este escudo y estoy super contento", continuó.

En el mejor momento de su carrera

Con 35 años, Mackay asegura estar en la plenitud de su carrera deportiva. Defiende que él no mira el DNI, que es sólo un número, y que en la portería, a diferencia con otras demarcaciones, el portero tiene una vida deportiva más larga que la de los jugadores de campo. "Me encuentro muy bien. Me encuentro en el mejor momento de mi carrera deportiva gracias a la madurez y experiencia. La portería por edad es un puesto completamente diferente al resto", avanzó.

'Pelea' con su representante

"Puede sonar fantasma, pero tenía cosas de Segunda División. Tenía ofertas de equipos de superior categoría, pero en cuanto me llamó el Dépor y Juan (adjunto a la secretaría técnica del Deportivo) yo no tuve dudas. Tuve un poco de pelea con el 'repre', que ya me había ganado jugar en otra categoría. Pero yo no tuve ninguna duda", explicó el portero. Tras haber sido nombrado el mejor portero de Segunda División, a pesar del descenso con el Sabadell, Mackay recibió propuestas para seguir en la categoría de plata que descartó para poder regresar a casa.

Por último, Ian Mackay habló sin tapujos del objetivo, un año más para el Depor, innegociable del ascenso. "Ya toca que la ciudad pueda vivir una alegría", aseguró. Tras el fracaso del curso pasado, son muchos los que sienten respeto ante la temporada que se avecina.