La última bala para evitar el cierre del ocio nocturno de Galicia

Este miércoles a los locales de ocio nocturno de A Coruña y el conjunto de Galicia les toca pasar una nueva prueba. En cuatro días, aquellas personas que quieran entrar en algún local por la noche deberán presentar una prueba negativa de coronavirus o el certificado de la vacunación completa. Es una medida más para controlar la expansión de los contagios, principal caballo de batalla en estos momentos, y en la que los jóvenes son el principal foco, al no estar vacunados.

Para la plataforma de ocio nocturno Galicia de noite es la única manera de frenar al virus que ve entre los jóvenes la mejor manera de extenderse ya que por lo general no tienen miedo al contagio, no acuden a los cribados y sí a multitudinarias quedadas, botellones o fiestas en casas privadas, todas sin control de ningún tipo.

El presidente de Galicia de noite, Luis Diz, ha estado en entrevista en el Grupo Radio Coruña y ha pedido a los padres de estos chavales que conciencien a sus hijos de la necesidad de hacerse PCR y usar la máscarilla, aunque sea en encuentros al exterior. Ya que voluntariamente estos chicos no acuden a los cribados, ésta es una forma de que sepan si son o no positivos, y de ser así no sigan contagiando.

La medida que entra en vigor esta semana ha sido pactada entre la Xunta y el sector. Para entrar a los locales de noche se admitirán tanto PCR nasofaríngea, como PCR de saliva o test de antígenos realizadas con un máximo de 72 horas de antelación.

La incertidumbre sigue marcando la situación en el sector hotelero

La incertidumbre y la necesidad de ser flexibles marca la situación de los hoteles y hostales de la ciudad. La Asociación Provincial de Hospedaje, Hospeco, es, no obstante, optimista y confía en que los niveles de ocupación vayan recuperándose. Si bien no llegarán a cifras prepandemia, superarán el 50% registrado el verano pasado.

Las cancelaciones están siendo la tónica desde el inicio de la pandemia, aún así se ven compensadas por las reservas de última hora. El presidente de Hospeco, Richard Huerta, señala que los precios se han estancado dede hace más de un año y las estancias medias en nuestra ciudad se mantienen en dos tres días.