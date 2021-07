"No tenemos trabajo, tenemos miseria"

A partir de ahora trabajas lo mismo pero cobras la mitad. Una práctica que va a más según denuncia en la SER la asociación de camareras de piso, Las Kellys. Elisa trabaja en un hotel de cuatro estrellas en Madrid. La respuesta que recibió después de quejarse fue un "ahí tienes la puerta". Puerta, que ni ella ni sus compañeras abren, porque "saben que tenemos necesidad y se aprovechan de eso".

Ocho horas diarias, una media de 17 habitaciones para llegar a los 500 euros al final de mes "y así, reconoce mientras hace un esfuerzo por seguir hablando sin emocionarse, nunca llegamos a final de mes". Emoción que le resulta difícil contener porque para ella se convierte en la "vergüenza" de tener que pedir a la trabajadora social ayuda para poder pagar el comedor de su hijo. Tiene trabajo pero no llega.

Elisa, sus compañeras de hotel o Margarita, que trabaja en otro hotel también en Madrid, y también de cuatro estrellas, en el que las pagan 2,30 € por cada habitación que hace. "Da igual que sea cuádruple, suit, o doble. Da igual, 2,30". "Pero nosotras no chascamos los dedos y se hacen las habitaciones, necesitamos tiempo y no lo tenemos. Porque si no han hecho las 400 habitaciones al mes las penalizan.

Ángela Muñoz, portavoz de la Asociación las Kellys que representa a las camareras de piso, denuncia que es una vuelta de tuerca más para un colectivo que suma a las consecuencias de la pandemia, y el ajuste de costes que están haciendo los hoteles con su personal, la externalización, una práctica que llevan tiempo sufriendo.

Cada vez es más difícil encontrar hoteles que tengan contratadas directamente a estas profesionales. El "outsourcing" término con el que se quiere suavizar la subcontratación y sus consecuencias, está haciendo que se rebajen aun más sus condiciones de trabajo. Ahora trabajamos "a destajo" porque cuenta la producción y no los días trabajados. "Externalización que no es otra cosa que la explotación del siglo XXI".

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid ha preferido guardar silencio ante esta denuncia, mientas ellas solo buscan la forma de acabar con este abuso que además las penaliza a futuro, porque "no es solo cobrar menos, es que cotizan menos por nosotras y eso lo pagaremos también cuando llegue nuestra jubilación".

La asociación lleva sus denuncias a la Inspección de Trabajo, o lo intenta, porque en el último mes el colapso del sistema ha hecho imposible que puedan tramitar ni una de sus denuncias. En cualquier caso, no entienden como no hay más controles sobre un colectivo que lleva mucho tiempo denunciando su situación.

Elisa enseña el cuadrante de las habitaciones que ha hecho este mes y por el que le han pagado 500€, las mismas por las que le pagaban el doble. "Trabajo sí, pero para mí esto no es trabajo. Miseria, es lo que tenemos"