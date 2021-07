'Alumni UDC', primera asociación de exalumnos de la Universidade da Coruña

La Universidade da Coruña contará desde este curso 2021-2022 con su primera Asociación de Antiguos Alumnas y Alumnos. El rector Julio Abalde ha presidido hoy su presentación en el Rectorado de A Maestranza, acompañado por el presidente del Consello Social de la UDC, Antonio Abril, y dos ex alumnas: la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

100.000 titulados desde su creación y la Universidade da Coruña no contaba hasta hoy con una asociación de ex alumnos. Se llama 'Alumni UDC' y el objetivo es establecer lazos, ofrecer herramientas para fortalecer la comunidad e incluso fomentar las oportunidades de colaboración y desarrollo personal de los ex titulados.

Los que estén interesados se pueden asociar en la web www.udc.es/gl/alumni. La organización cuenta con Francisco Servia, directivo de Amazon, como presidente, la vicepresidenta será la bióloga y miembro del Instituto Español de Oceanografía, Pilar Díaz; Marcos López, profesor de derecho es el secretario. La periodista Sandra Faginas y la economista Elisa Pérez-Gorgoroso son vocales.

La conselleira Ethel Vázquez y la alcaldesa Inés Rey han sido dos ex alumnas y ambas han coincidido, en esto sí, en señalar las fiestas universitarias como uno de sus mejores recuerdos.