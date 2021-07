Se planta frente al Ayuntamiento de Cambre para pedir ayuda a domicilio para cuidar a su hijo

La vecina de Cambre Josefina Iglesias, conocida como Pepi en la localidad, se ha plantado frente a la sede del Ayuntamiento a las once de esta mañana para reivindicar una ayuda a domicilio que no llega. A sus 73 años cuida de su hijo tetrapléjico, con un 90 por ciento de discapacidad y de su nieto, con dependencia a un 65 por ciento que asiste a un centro de Ferrol pero está con ella en vacaciones. No tiene ayuda, pidió un cambio de condiciones y se quedó sin nada y no hay forma de que le vuelvan a restituir el servicio.

Dice que del concello de Cambre irá a la Xunta y de la Xunta a cortar el tráfico en A Coruña. Explica que los años pasan y no tiene fuerzas para mover a su hijo. Denuncia la nula formación de las personas que acuden al servicio de ayuda a domicilio que, dice, cambian a cada momento. Ella pedía mejor servicio y un horario más adecuado porque levantaban a su hijo, que no puede hacer nada en todo el día, a las ocho y media de la mañana. Finalmente se quedó sin nada.

Explica que a principios de 2020 se dio de baja en el servicio porque pagaba mientras ella hacía el trabajo ante la falta de capacidad de las personas que acudían a su casa. No consiguió negociar nada mejor y se quedó sin lo que tenía.

El Concello de Cambre asegura que no recibió ninguna petición por parte de Josefina para reanudar el servicio. Ella asegura que realizó la gestión a través de su abogado. La Xunta de Galicia sostiene que todo el personal que presta el servicio tiene la capacitación necesaria.