La denuncia del SIMPA: "Sin médicos es imposible mantener todos los centros de salud abiertos"

Los médicos denuncian la saturación de los centros de salud que atienden, en esta quinta ola de la pandemia, al 90% de los pacientes COVID, y creen que la única solución, ahora mismo, sería cerrar algunos ambulatorios concentrando la actividad de la Atención Primaria.

No es un capricho de los médicos aclaran, "no queremos cerrar pero sin médicos es imposible mantener todos los centros de salud abiertos". Denuncian también que aunque de momento en Asturias no se están tocando las vacaciones de los profesionales sanitarios, algo que si está ocurriendo ya en otras Comunidades, el SESPA está recurriendo a la movilidad forzosa de médicos eventuales de unas áreas sanitarias a otras.

Los médicos temen precisamente que la solución por parte de la Consejería de Salud termine siendo esa: llamar a los profesionales sanitarios a aplazar sus vacaciones, como ya está ocurriendo en otras regiones. El presidente del SIMPA, Javier Alberdi, asegura que los médicos y todos los sanitarios están siempre dispuestos a arrimar el hombro, como ya han demostrado, pero que no están dispuestos a ser los que paguen las consecuencias de una mala gestión.

Alberdi es muy claro en sus explicaciones: si no hay recursos, si no hay médicos suficientes, no se puede mantener la actividad en todos los centros de salud del Principado, y los primeros en riesgo de cerrar son los consultorios periféricos que cuentan con un único médico.

De momento no se están tocando las vacaciones de los profesionales sanitarios pero el sindicato de médicos denuncia que la movilidad forzosa de médicos eventuales, que con una sobrecarga de trabajo impresionante son obligados a ir a otra área sanitaria a hacer guardia el fin de semana, “es un ejemplo más de maltrato a nuestros médicos”, dice el secretario general del SIMPA, Antonio Matador, que ya ha solicitado una reunión con el Servicio de Salud del Principado (SESPA).

Un maltrato más que abunda en el problema endémico de la sanidad asturiana: la falta de médicos y también de enfermeras que, en busca de mejores condiciones laborales, se van a otras Comunidades o a otros países, dicen desde el sindicato de facultativos, y acusan al Gobierno asturiano de no haber hecho nada para fidelizar a los profesionales sanitarios. Piden que se actualice el plan de recursos humanos de 2009 que recoge la jubilación forzosa de los médicos a los 65 años y, por supuesto, que mejoren las condiciones de trabajo para evitar la fuga de médicos.

EL PARTIDO POPULAR DA LA RAZÓN AL COLECTIVO MÉDICO

En el mismo sentido que los médicos se ha manifestado la presidenta del PP de Asturias y portavoz parlamentaria de los populares en la Junta General, Teresa Mallada, que esta mañana se ha reunido con los dirigentes del sindicato médico del Principado. Dice Mallada que es necesario actualizar ese plan de recursos humanos de la sanidad, como ya han hecho otras Comunidades para permitir, por ejemplo, que los médicos puedan voluntariamente seguir trabajando hasta los 67 o incluso los 70 años, algo muy importante ante la falta de facultativos. También alude a la necesidad de hacer nuestro sistema sanitario más competitivo para fidelizar y atraer a los profesionales de la salud.