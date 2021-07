Menores de 20 consiguen autocita para la vacuna pese a estar oficialmente cerrada para este colectivo

Hacia última hora de la tarde de este miércoles la plataforma de citas del SERGAS permitió durante unos minutos que aquellos nacidos entre el 2000 y 2005 pudieran pedir cita para vacunarse la próxima semana. Todavía se desconocen los motivos, pero han sido muchos los adolescentes de toda Galicia que aprovecharon esta posibilidad para solicitar -y ver aprobada- su cita para la vacuna contra el covid19.

En concreto, el SERGAS ha dado durante varios minutos la posibilidad de pedir cita para dos días, 27 y 29 de julio en horario de mañana. Esta ventana de citación fue bloqueada poco tiempo después, y la plataforma de citas del SERGAS permaneció 'caída' durante varias horas, hasta entrada la noche.

Fuentes sanitarias reconocen su asombro, ya que la posibilidad de que los menores de 20 pudiesen vacunarse no se había contemplado. Al contrario, en la mañana del miércoles el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, había reconocido que "no hay vacunas suficientes para los jóvenes" y apuntando que la próxima semana todavía se empezaría a citar a los del tramo 20-29. No hubo referencia alguna a que se permitiese la autocita para estos colectivos.

Desde la Consellería de Sanidade por ahora no se ha ofrecido ninguna explicación a este respecto.