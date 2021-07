Couceiro anuncia el despido de Manu Sánchez y Pablo Pereiro del Deportivo

El presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, compareció por sorpresa este viernes en rueda de prensa para “analizar la actualidad del club”. El máximo representante del consejo de Administración explicó impotantes cambios en el organigrama del club con un gran afectado: el equipo femenino. Tras el descenso de categoría, el Dépor ABANCA tendrá nuevo entrenador y se vincularán sus fichajes futuros al área que dirige Carlos Rosende para fichajes.

Así las cosas, se acaba la época de Manu Sánchez y Pablo Pereiro, el tándem que creó el proyecto desde sus inicios en la era de Tino Fernández y que habían sobrevivido hasta hoy en el club. En el caso de Pereiro, su permanencia en la Plaza de Pontevedra se remonta a la época de Augusto César Lendoiro. Por lo tanto, el Deportivo despide a los dos, a los que ha comunicado la decisión esta mañana la decisión. Tanto Pablo Pablo Pereiro como Manu Sánchez, desconociendo este desenlace, fueron los que construyeron la plantilla de la próxima temporada. “Los fichajes de este año han sido realizados por Manu Sánchez y Pablo Pereiro”, confesó el empresario. Sin embargo, ambos fueron despedidos este viernes a pesar del trabajo hecho para el próximo curso.

“Espero que no se lo tomen como algo personal. En esta vida uno avanza por ciclos de gestión”, confiesa el presidente, quien da por finalizado el ciclo actual “con el descenso a Segunda”. Sin embargo, el presidente del Deportivo dejó un claro mensaje crítico hacia las dos figuras que fueron despedidas: “Creemos que alrededor del proyecto del Depor Abanca no se ha generado un proyecto de futuro sino un proyecto de dependencia hacia dos personas”, sentencia.

El ERE afectará a diez personas como máximo

Otro de los puntos que avanzó el presidente del Deportivo es el del proceso de regulación de empleo abierto a principios de este mes de julio. El ERE en el Dépor tendrá, asegura el coruñés, quince días más para ser ejecutado. Tiempo que esperan en la plaza de Pontevedra, pueda hacer avanzar salidas pactadas a jugadores y a empleados. Calcula que sobre seis personas afectadas serán jugadores y otros cuatro son empleados con sueldos desorbitados. “Ojalá en las negociaciones encontremos una solución sin tener que recurrir a él”, avanza.

Defiende el ERE como la única herramienta posible para solucionar esos contratos firmados en su día por los anteriores responsables del area deportiva y del consejo. Habla Couceiro de “contratos alejados de la realidad deportiva y económica. No solo de futbolistas, sino de empleados que pueden llegar a salarios seis veces más altos que los de otros de la categoría”. El presidente del consejo aseura que “un caso de ERE es siempre preocupación, pero es la única formula posible para poder hacer una rescisión de contrato”.

La salida de Rubén de la Barrera

Perfectamente escrito y preparado en su guion, la última pregunta formulada al presidente fue sobre Rubén de la Barrera. Leyendo el texto, el presidente habló por primera vez de la traumatica salida del ex entrenador. “Rubén de la Barrera era la primera opción para continuar en el banquillo del Dépor. Autorizamos a Rubén a escuchar a la Unión Deportiva Las Palmas, creyendo que la propuesta del Deportivo saldría reforzada. Después nos pidió unos días más y el hecho de que dejara un poco en segundo plano al Deportivo a la espera de la confirmación del interés de la Unión Deportiva Las Palmas nos hizo pensar al consejo que no tenía el compromiso necesario. No quisimos ser segundo plato y nos hizo replantearmos la situación”.



Campaña de Abonos

El presidente explicó que la campaña de abonados empezará el próximo lunes. La novedad es que se cobrará por la campaña completa. Tras el pasado año, dónde todos los socios abonaron 50 euros, en esta, el Deportivo regresará a los precios anteriores a la pandemia. El club fija unos abonos que, a falta de ser oficiales, supondrán un descenso del 20% con respecto al último curso en Segunda División. Serán, por lo tanto, los más caros de la categoría. Coudeiro aseguira que si la pandemia impide que se pueda acudir al estadio, el club devolverá el dinero proporcional a sus abonados.