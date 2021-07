El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha insistido en que la Comunidad de Madrid no se plantea "de momento" ni la vuelta a las mascarillas en el exterior ni toque de queda.

Tras intervenir en el acto de clausura del curso que el Gobierno regional imparte a los aspirantes a voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil, López ha indicado que la consejería de Sanidad, como autoridad sanitaria, "no se plantea de momento pedir el cambio de la norma" estatal dado que la población madrileña "es muy responsable". "En espacios públicos donde no se puede garantizar la distancia de 1,5 metros estamos utilizando las mascarillas. Eso se llama responsabilidad", ha aplaudido. El consejero ha puntualizado en esta línea que él no discute "a los técnicos y expertos pero los mayores focos de contagio no se producen en espacios abiertos".

En cuanto a un potencial toque de queda, López lo ha descartado dados los datos de la situación epidemiológica. "Efectivamente ha habido un incremento de infectados y camas de hospital sin que haya una gran presión hospitalaria pero estamos mejor que hace un año y esto determina que, de momento, no sean necesarias ese tipo de medidas extremas".

A lo que ha sumado que el toque de queda tiene "difícil encaje según la sentencia del Tribunal Constitucional si se hace de forma muy intensa". En la Comunidad de Madrid apuestan por "medidas proporcionadas, efectivas y no efectistas", además de poner el foco en que consideran que "se está alcanzando el pico de esta quinta ola y comenzará a bajar, máxime en agosto, cuando Madrid se descomprime demográficamente".

Las segundas dosis están aseguradas

Enrique López ha insistido en reclamar al Gobierno de España poder vacunar a los menores de 40 años con Janssen. "Sí le pedimos al Gobierno de España poder utilizar la vacuna Janssen en menores de 40 años, como lo pedimos con AstraZeneca, porque Pfizer tiene muy limitadas las entregas. El Gobierno de España debería plantearse cumplir con la prescripción que permite la inoculación en personas de menor edad", ha reclamado tras intervenir en el acto de clausura del curso que el Gobierno regional imparte a los aspirantes a voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil.

López ha advertido de que "llegará el momento en el que no se esté en alerta sanitaria y la comunidades recobrarán su potestad en materia de vacunación". Entonces la estrategia de vacunación de la Comunidad de Madrid "será mucho mejor que la del Gobierno de España", ha asegurado, después de acusar al Ministerio de Sanidad de "descoordinar" y "estorbar". El consejero ha pedido al Gobierno central que "haga más caso a comunidades como Madrid, Cataluña, Andalucía o Galicia, que piden la vacunación con Janssen a la población de menor edad y, si se puede, también la de AstraZeneca".

Ante las críticas de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, por la tardanza en la segunda inoculación, el consejero le ha contestado que "hacer oposición exige como mínimo no mentir". "Creo que la líder de la oposición madrileña a veces miente y falta a la verdad. Si le echa un vistazo a la página del Ministerio de Sanidad, si no se fía de los datos que da la Comunidad, verá que se han inoculado casi el 95 por ciento de las vacunas entregadas por el gobierno, más menos la media a nivel nacional, muy similar a las comunidades con gran población como Cataluña, Andalucía o Valencia", ha replicado.

El consejero ha asegurado que Madrid tiene reservas de vacunas "inferiores a las que tiene Cataluña en este momento". "Somos responsables y siempre tenemos asegurada la segunda dosis", ha garantizado, después de indicar que en Madrid en este momento ya está vacunada con doble dosis el 50 por ciento de la población y más del 75 con una dosis. "Está en la media e incluso por encima de la media nacional", ha zanjado.