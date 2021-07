El TSJA decidirá antes del miércoles si hay toque de queda en cuatro municipios de Huesca

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón tiene que decidir, antes del miércoles, si autoriza al Gobierno de Lambán a que imponga el toque de queda, de 1 a 6 de la madrugada, en los municipios de Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón por la alta incidencia de casos de coronavirus, que superan los 500 por 100.000 habitantes en 7 días. En el caso de Jaca son más de 1.300

Veremos qué decide el TSJA, que el pasado viernes no se pronunció sobre la petición que le habia hecho el Gobierno de Aragón, porque consideró que lo planteado por la DGA era una mera propuesta. Horas después la consejeria de sanidad elaboraba una orden que se mandó al TSJA para que sea autorizada o ratificada por la justicia Ahora, en menos de 72 horas, el Tribunal tendrá que decidir.

Repollés no lo entiende



Sira Repollés antes de toda esta polémica, el jueves señalaba que "hay un absoluto respeto a las decisiones que tome el Tribunal Superiorde justicia, pero las medidas que tomamos están basadas exclsusivamente en preservar la salud e intentar mitigar la curva de contagios y las consecuencias que supone". Pero en esas declaraciones Repollés dejó claro que no entiende que las decisiones sanitarias estén en manos de los tribunales: "cuando establecemos estas medidas son muy meditadas, no las tomamos a la ligera, y no nos tendríamos que ver sesgados porque estas medidas sean aprobadas o no por el Tribunal Superior de justicia"

El Gobierno de Aragón señaló el pasado viernes que ha estado en contacto con los servicios juridicos del Ministerio de Sanidad, que comparten la intención del ejecutivo de Lambán de aplicar el toque de queda en los municipios deJaca, Huesca, Monzón y Barbastro. Los alcaldes de los cuatro municipios también ven la necesidad de que se li,ite la movilidad de madrugada de forma inmediata