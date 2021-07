Durante este verano, la ciudad malagueña de Marbella va recuperando poco a poco su vida nocturna y turística. Sin embargo, la noche de este sábado se ha vivido una imagen alarmante en la zona de discotecas del Puerto Deportivo. Cientos de personas circulaban entre bares con aglomeraciones, sin mantener la distancia entre ellos —incluso era complicado moverse con facilidad por la gran cantidad de gente— y sin mascarilla. Situación preocupante ya que la provincia de Málaga no se encuentra en su mejor momento para frenar la pandemia de COVID: la incidencia es de 2.212 casos por cien mil habitantes en la franja comprendida entre los 15 y los 29 años. Marbella no ha sido la única zona donde se han vivido aglomeraciones, también han ocurrido en la zona de Solymar en Benalmádena.

Casualmente, esta misma semana, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, pedía en Canal Sur que el Gobierno calculase la tasa de incidencia del coronavirus para "no alarmar con datos erróneos" a un mercado turístico "tan sensible" como el británico y en una situación "tan volátil" debido a la crisis sanitaria. "Independientemente de todo lo que haya que hacer, de medidas de prevención, entiendo perfectamente cuáles son las medidas que adopta la Junta de Andalucía, pero que los criterios sean claros y que no se alarme con datos erróneos", señalaba. "Las perspectivas para el verano en mayo y julio eran que, sin llegar al de 2019, entendíamos que con una pauta completa en sus lugares de origen y ya que se han levantado las restricciones, podíamos intentar tener un final de julio y un agosto acorde a un mercado que para nosotros es importante. Lo iremos viendo", apuntó.

Además, este sábado, la policía local en Málaga disolvió un botellón con doscientas personas en el aparcamiento del Palacio de ferias y Congresos de Málaga, ubicado en Cortijo de Torres, según ha comunicado el ayuntamiento de la capital en redes sociales tras las preguntas de esta emisora. La actuación policial tuvo lugar en torno a las 4:30 horas de la madrugada. También, en el primer fin de semana con el cierre de playas en la Costa del Sol como medida para contener la quinta ola de la pandemia se ha saldado con el incidente más reseñable en Benalmádena, concretamente en la playa de Malapesquera. Un joven fue detenido y dos agentes resultaron heridos en un enfrentamiento cuando la policía local acudió a disolver varios grupos de jóvenes que estaban haciendo botellón.